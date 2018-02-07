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Главные новости Курганской области
18:08  07 февраля 2018 1

В Курганской области выяснили, по каким дням лучше не возить детей в авто

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., правила дорожного движения, трагедия, ребенок, дтп, детская обувь, пдд, дорога
В 2017 году в авариях на территории Зауралья погибло восемь детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Зауралье выяснили, по каким дням недели несовершеннолетние жители больше всего рискуют попасть в ДТП. Согласно статистке ГИБДД по Курганской области за 2017 год, родителям лучше воздержаться от поездок на авто с детьми по понедельникам, пятницам и субботам.

Как уточнили «URA.RU» в госавтоинспекции, всего на территории региона за год произошло 148 ДТП с участием зауральцев до 16 лет. В них восемь детей погибли, еще 151 ребенок пострадал. При этом 23 аварии случились в разные понедельники, 33 — в пятницы и 32 — в субботы. Выяснилось также, что самые тяжелые травмы дети получают в авариях на трассах, а менее серьезные — на дорогах населенных пунктов.

По сравнению с 2016-м число ДТП с несовершеннолетними по области уменьшилось на 2%, отмечают в ГИБДД. Однако напряженная ситуация складывается на территории Шадринского района: здесь количество таких аварий возросло почти втрое. Увеличивается эта цифра и в Далматовском, Притобольном и Юргамышском районах. Детей, погибших в ДТП, стало больше на 14,3%.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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