В Зауралье выяснили, по каким дням недели несовершеннолетние жители больше всего рискуют попасть в ДТП. Согласно статистке ГИБДД по Курганской области за 2017 год, родителям лучше воздержаться от поездок на авто с детьми по понедельникам, пятницам и субботам.
Как уточнили «URA.RU» в госавтоинспекции, всего на территории региона за год произошло 148 ДТП с участием зауральцев до 16 лет. В них восемь детей погибли, еще 151 ребенок пострадал. При этом 23 аварии случились в разные понедельники, 33 — в пятницы и 32 — в субботы. Выяснилось также, что самые тяжелые травмы дети получают в авариях на трассах, а менее серьезные — на дорогах населенных пунктов.
По сравнению с 2016-м число ДТП с несовершеннолетними по области уменьшилось на 2%, отмечают в ГИБДД. Однако напряженная ситуация складывается на территории Шадринского района: здесь количество таких аварий возросло почти втрое. Увеличивается эта цифра и в Далматовском, Притобольном и Юргамышском районах. Детей, погибших в ДТП, стало больше на 14,3%.