Крым посетит новая делегация немецких депутатов

Новая делегация немецких политиков посетит Крым. По словам зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля, на этот раз на полуострове побывают представители партии «Левые».
«Мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне», — цитирует Гемпеля RT.
Известно, что организатор визита — немецкий политик, глава фракции «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.
Днем ранее завершился недельный визит депутатов региональных парламентов от правой партии «Альтернатива для Германии», пишет Nation News. Их поездка возмутила украинского посла в Германии Андрея Мельника, на своей странице в Twitter он похвастался, что «вправил мозги» немецким парламентариям. Правда, сами депутаты на тот момент еще не вернулись с полуострова, сообщало «URA.RU».