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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:40  10 февраля 2018 2

Крым посетит новая делегация немецких депутатов

Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, крым, географическая карта, донецк
Ранее Крым посетили депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Новая делегация немецких политиков посетит Крым. По словам зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля, на этот раз на полуострове побывают представители партии «Левые».

«Мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне», — цитирует Гемпеля RT.

Известно, что организатор визита — немецкий политик, глава фракции «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

Днем ранее завершился недельный визит депутатов региональных парламентов от правой партии «Альтернатива для Германии», пишет Nation News. Их поездка возмутила украинского посла в Германии Андрея Мельника, на своей странице в Twitter он похвастался, что «вправил мозги» немецким парламентариям. Правда, сами депутаты на тот момент еще не вернулись с полуострова, сообщало «URA.RU».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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