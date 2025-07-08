Страдающей от неудачной пластики Рите Дакоте дали один совет

Певице Рите Дакоте (Маргарита Герасимович, — наст. имя) стоит обратиться к пластическому хирургу, чтобы попытаться исправить последствия неудачной операции. Таким мнением с URA.RU поделилась врач-косметолог Натэла Гришина. Певица пожаловалась в соцсетях, что она не перестает плакать из-за проблем после пластики, но пока не знает, что с этим можно сделать.
«Любую операцию можно реоперировать. Все зависит от того, насколько запущенный случай. Но в целом врачи берутся за любой случай и стараются его исправить. Процент ошибок бывает у всех», — говорит эксперт.
Рита без стеснения рассказывает, что в погоне за красотой и молодостью она прибегает к услугам пластических хирургов. Но иногда результат получается не таким, каким хотелось бы.
На этот раз она попыталась улучшить лицо, сделав блефаропластику, но что-то пошло не так. Теперь у Риты отек, мешок под глазом, разный размер глаз, асимметрия и вмятина на щеке.
Гришина отмечает, что ставить «диагнозы» по кадрам в Сети бесполезно. Понять, можно ли исправить работу хирурга, можно только на приеме. К слову, если Рита решится все-таки обратиться к тому же врачу, который проводил ей пластику, за «исправление» ошибок оплату он брать не должен. Певица специально ради русского врача прилетала в Россию. Последние годы она живет на Бали и в США.
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