В Ярославской области по ошибке объявили о радиоактивной угрозе

13:36 13 февраля 2018 3

Региональное управление МЧС призвало население сохранять спокойствие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во вторник, 13 февраля, в эфире центральных телеканалов и радиостанций Ярославской области рассказали об угрозе радиоактивного заражения. Региональное управление МЧС призвало население сохранять спокойствие.

В ведомстве отметили, что сообщение о радиоактивной угрозе появилась из-за системного сбоя программного обеспечения телерадиовещательной станции в поселке Дубки под Ярославлем. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области призвали граждан не поддаваться панике.

Радиационный фон в Ярославской области остается в пределах нормы и составляет 0,11 мкЗв/ч. В сентябре 2017 года европейские ученые заявили, что на ядерном объекте Южного Урала произошел выброс опасного вещества — рутения-106. Росгидромет сообщил о его высокой концентрации вокруг ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что комбинат не имеет отношения к выбросам.