13:47 14 февраля 2018 3

За минувшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 18 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом на карантин закрыли школу №73. Учебное заведение приостановило работу до 18 февраля.

Всего в Тюмени закрыто 65 классов, сообщает телеграм-канал «Актировка Тюмени». При этом половина из них ушла на карантин за последние сутки. За минувшую неделю в Тюменской области заболело больше 18 тысяч человек, отмечает региональное управление Роспотребнадзора. А в Тюмени уберечься от ОРВИ не смогли больше 12 тысяч горожан.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени на грани закрытия оказались 13 школ. В департаменте образования корреспонденту агентства пояснили, что решение о закрытии класса на карантин принимает директор школы. Однако даже в этом случае учебный процесс продолжается — дети получают задания.