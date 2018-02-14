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Главные новости Тюменской области
13:47  14 февраля 2018 3

В Тюмени на карантин закрыли 65 классов и одну школу

Дети и карантин. Екатеринбург, карантин, медицинская маска
За минувшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 18 тысяч человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом на карантин закрыли школу №73. Учебное заведение приостановило работу до 18 февраля.

Всего в Тюмени закрыто 65 классов, сообщает телеграм-канал «Актировка Тюмени». При этом половина из них ушла на карантин за последние сутки. За минувшую неделю в Тюменской области заболело больше 18 тысяч человек, отмечает региональное управление Роспотребнадзора. А в Тюмени уберечься от ОРВИ не смогли больше 12 тысяч горожан.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени на грани закрытия оказались 13 школ. В департаменте образования корреспонденту агентства пояснили, что решение о закрытии класса на карантин принимает директор школы. Однако даже в этом случае учебный процесс продолжается — дети получают задания.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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