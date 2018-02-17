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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:18  17 февраля 2018 4

Россиянам не отдают зарплату почти на три миллиарда рублей

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Больше всех должны работникам обрабатывающих производствФото: Анна Майорова © URA.RU

Общая задолженность работодателей в России за январь 2018 года увеличилась на 7,6%, или на 189 млн рублей. Суммарный долг, таким образом, вырос до 2,67 млрд рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.

На момент 1 февраля зарплату не получили 44,2 тысячи человек, пишет RT. По данным Росстата, это 1% работников по всем исследуемым видам экономической деятельности. Больше всего задолжали сотрудникам обрабатывающих производств, меньше всего — работникам предприятий, добывающих полезные ископаемые.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года в Пермском крае выросли долги по зарплате. По данным Пермьстата, на 1 февраля задолженность по заработной плате в регионе составила 9,6 млн рублей, что на 26,7% больше, чем в декабре 2017 года.

Иван Шестак
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