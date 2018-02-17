Россиянам не отдают зарплату почти на три миллиарда рублей

Общая задолженность работодателей в России за январь 2018 года увеличилась на 7,6%, или на 189 млн рублей. Суммарный долг, таким образом, вырос до 2,67 млрд рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.
На момент 1 февраля зарплату не получили 44,2 тысячи человек, пишет RT. По данным Росстата, это 1% работников по всем исследуемым видам экономической деятельности. Больше всего задолжали сотрудникам обрабатывающих производств, меньше всего — работникам предприятий, добывающих полезные ископаемые.
Ранее стало известно, что с начала 2018 года в Пермском крае выросли долги по зарплате. По данным Пермьстата, на 1 февраля задолженность по заработной плате в регионе составила 9,6 млн рублей, что на 26,7% больше, чем в декабре 2017 года.