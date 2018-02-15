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Главные новости Пермского края
14:42  15 февраля 2018 0

В Пермском крае резко выросли долги по зарплате

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
В Прикамье долги по зарплате то растут, то падаютФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
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С начала года в Пермском крае растут долги по зарплате. По данным Пермьстата, в январе сумма увеличилась сразу на четверть.

В отчете ведомства указано, что на 1 февраля общая задолженность по заработной плате в Прикамье составила 9,6 млн рублей, что на 26,7% больше, чем месяц назад. Больше половины от суммы приходится на обрабатывающие производства.

По отраслям зафиксирован заметный рост долгов в образовании (+12,2%) и управлении недвижимостью (6,4%). Число работников, перед которыми имеется просроченная задолженность, — 807 человек.

В министерстве образования Пермского края пояснили, что долги выявлены в организации «Чайковский региональный центр ДОСААФ России» (город Чайковский), которая не финансируется из бюджета.

За последние несколько месяцев объем долгов по зарплате в Пермском крае то резко рос, то также внезапно снижался. Так, к апрелю прошлого года сумма поднялась с 11 млн до 34,1 млн, а уже в следующем месяце упала почти вдвое. К октябрю долги выросли с семи млн до 23,5 млн, а к концу года упали до 7,5.

Стефан Савелли
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