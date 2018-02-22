18:05 22 февраля 2018 0

Из свердловского Заксобрания на просьбу о помощи откликнулся только один депутат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселков Мартюш и Позариха (Каменск-Уральский район), где с декабря прошлого года люди замерзают в собственных домах из-за масштабной коммунальной аварии, провели пикет напротив здания свердловского Заксобрания. Собравшиеся потребовали отправить главу района Сергея Белоусова в отставку. По словам жителей двух населенных пунктов, мэр игнорирует их мольбы о помощи и перевирает слова губернатора.

«Район замерзает и тонет в дерьме! Нет Белоусову и его команде»; «Президент Путин и губернатор Куйвашев, спасите наш район от коррупции и безразличия. Главу района Белоусова отправьте в отставку»; «Глава Белоусов и районная дума — вы потёмы. Убирайтесь из Каменского района». С такими плакатами в руках порядка 20 жителей поселков Мартюш и Позариха сегодня, 22 февраля, выстроились в линию напротив свердловского Заксобрания.

«Мы с 23 декабря замерзаем в собственных домах. Авария до сих пор не устранена. Рабочие латают отдельные прорывы в трубах, но из-за морозов каждый день появляются новые. У нас изношенность сетей 90%. Локальные ремонты нас не спасут. Нужно менять сети», — пояснила «URA.RU» руководитель инициативной группы жителей каменских поселков Валентина Поздеева.

Помимо холодных батарей жителей топит из канализации Фото: Анна Майорова © URA.RU

По ее словам, отсутствие тепла в квартирах и постоянные перебои с централизованным водоснабжением — не единственная проблема. Из-за того, что в населенных пунктах замерзли трубы, перестала работать канализация. «Унитазы не смывают. Более того, квартиры некоторых жильцов оказались затоплены фекалиями, которые поднимаются по трубам», — жалуется активистка.

Поддержать страдающих жителей Мартюша и Позарихи из здания свердловского Заксобрания вышел только Вячеслав Вегнер, который несколько раз выезжал на место коммунальной аварии. Региональные парламентарии Михаил Голованов и Виктор Якимов, которые избирались в областную думу от Каменского округа, на пикет не пришли. «Каменские власти помогали им избраться, поэтому неудивительно, что их тут нет. Как говорится, рука руку моет», — поделился с «URA.RU» своим мнением один из участников пикета.

Сергей Белоусов, как говорит Поздеева, избегает личных встреч с жителями. «Администрация назначает собрания, но в последний момент переносит их на другие даты, никого при этом не уведомив. На мой взгляд, это делается специально, чтобы пришло как меньше народа», — пояснила она.

Вячеслав Вегнер несколько раз ездил в Мартюш. Но пока эффекта нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Вячеслава Вегнера, губернатор Евгений Куйвашев ранее распорядился выделить территории 50 миллионов рублей на устранение аварии. Однако жители поселков даже не знают об этом. Как они утверждают, мэр, напротив, убеждает их в том, что денег не будет.

«Мэр таким образом подставляет губернатора. Решение о выделении средств из регионального бюджета было», — говорит Вегнер.

Интересно, что сегодня Евгений Куйвашев отправился в Каменск-Уральский. Правда, цель его визита не коммунальная авария, а открытие в городе ледовой арены. Как утверждают жители Мартюша и Позарихи, они ничего не знали о приезде губернатора, иначе они бы встречали Куйвашева около арены.

Как ранее писало «URA.RU», перебои с теплом в поселках Каменск-Уральского района начались в конце декабря прошлого года. В январе этого года ситуация достигла критической отметки. Местные жители передали в редакцию «URA.RU» видеозаписи, которые они сделали у себя во дворах. На записях видно, что из-за порыва трубы вода заливает улицы. Из-за невозможности находиться в остывших квартирах люди разводят во дворах домов костры и так греются. Аварийные бригады работают круглосуточно, но пока не могут справиться с ЧП.