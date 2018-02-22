В администрации Сургута готовится распоряжение о назначении Сергея Болотнова на должность директора СГМУП «Городской рынок». Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.
Предполагается, что Болотнов приступит к исполнению обязанностей в понедельник, 26 февраля. Пока что временно рынком руководит Денис Говорухин, он был назначен 16 января. Ранее ряд сургутских депутатов раскритиковали назначение Болотнова. В частности, у народных избранников вызвала удивление отставка Оксаны Мартыновой — прежний директор рынка вывела предприятие из убытков.
Вопросы возникли и к самой кандидатуре нового руководителя МУПа. Сергей Болотнов в городе завоевал неоднозначную репутацию. В 2008 году он руководил ООО «Сургут Моторс» — эта компания была официальным дилером марки Ford. Предприятие в итоге не смогло расплатиться по долгам и отдать автомобили клиентам — пострадало свыше 100 человек.
Как ранее сообщало «URA.RU», в 2017 году администрация Сургута пыталась приватизировать муниципальные «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод» — депутаты выступили против. По одной из версий, в ближайшее времени могут произойти отставки в руководстве и других муниципальных предприятий.