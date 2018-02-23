У жены полковника Захарченко арестовали 20 млн рублей

14:51 23 февраля 2018 4

На счетах супруги полковника обнаружилась круглая сумма ФОТО: Public Domain Pictures

Московский суд арестовал более 20 млн рублей на счетах, которые принадлежат Марине Семыниной, гражданской жене экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также наложил арест на помещение площадью порядка 2,5 тыс. кв. м, которое Семынина сдавала под магазин. Напомним, полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. «Захар Хитрый», по данным следователей, лично придумывал способы вымогательства, а на работу ходил редко и был мало контролируем.

В 2016 году в автомобиле, в котором ехал Захарченко, были обнаружены более 1,5 млн рублей. При обыске в квартире его сестры силовики обнаружили порядка восьми миллионов рублей наличными. Позже стало известно, что на швейцарских счетах, связанных с Захарченко, хранится еще 300 миллионов евро. Также у бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России обнаружился особняк в Лондоне. Отец полковника Захарченко признал вину в растрате и возместил причинённый им ущерб, уточняет RT. Адвокат полковника-миллиардера Захарченко Виктор Емельянов пожаловался президенту Владимиру Путину на несправедливый суд.