{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 февраля 2018
14:51  23 февраля 2018 4

У жены полковника Захарченко арестовали 20 млн рублей

На счетах супруги полковника обнаружилась круглая суммаФОТО: Public Domain Pictures
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
все новости сюжета

Московский суд арестовал более 20 млн рублей на счетах, которые принадлежат Марине Семыниной, гражданской жене экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также наложил арест на помещение площадью порядка 2,5 тыс. кв. м, которое Семынина сдавала под магазин. Напомним, полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. «Захар Хитрый», по данным следователей, лично придумывал способы вымогательства, а на работу ходил редко и был мало контролируем.

Новость по теме
В СКР назвали кличку полковника Захарченко

В 2016 году в автомобиле, в котором ехал Захарченко, были обнаружены более 1,5 млн рублей. При обыске в квартире его сестры силовики обнаружили порядка восьми миллионов рублей наличными. Позже стало известно, что на швейцарских счетах, связанных с Захарченко, хранится еще 300 миллионов евро. Также у бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России обнаружился особняк в Лондоне. Отец полковника Захарченко признал вину в растрате и возместил причинённый им ущерб, уточняет RT. Адвокат полковника-миллиардера Захарченко Виктор Емельянов пожаловался президенту Владимиру Путину на несправедливый суд.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров