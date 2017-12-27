В СКР назвали кличку полковника Захарченко

Полковник придумывал разные способы вымогательства, а на работу ходил редко
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о ходе расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. По ее словам, коллеги в МВД называли его «Захар Хитрый» за умение придумывать разные схемы и никогда не повторяться.
Петренко рассказала, что в действиях начальства полковника, у которого дома нашли миллиарды рублей, не нашли криминала. «Наверное, контроля правильного и должного не было. За это они и понесли дисциплинарную ответственность», — заявила она в эфире радиостанции «Вести FM». Руководители Дмитрия Захарченко уже уволены.
Представитель Следственного комитета добавил, что Захарченко лично придумывал способы вымогательства, а на работу ходил редко и был мало контролируем.