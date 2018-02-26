Совет при президенте РФ заступился за «Волонтеров Победы», которых «Голос» обвинил в продажности

18:02 26 февраля 2018 5

Александр Брод поддержал возмущение волонтеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высказался в поддержку «Волонтеров Победы». Ранее движение «Голос» обвинило волонтеров в продажности. «Налицо двойные стандарты», — заявил в интервью «URA.RU» Брод.

В своем докладе активисты «Голоса» написали, что добровольцы получали деньги из средств движения за подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Волонтеры заявили, что возмущены подобными обвинениями, и потребовали извинений. «Покажите хоть одного волонтера, который получил за это деньги!» — написал активист движения Владислав Марцаленко.

На сторону добровольцев встал представитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Он проанализировал доклад «Голоса» и не нашел доказательств ангажированности добровольцев. «В докладе нет никаких подтверждений тому, что волонтеры были мотивированы, в том числе финансово, для сбора подписей: нет никаких фактов, никаких документов — ни расписок, ни ведомостей, ни внутренних распоряжений. Есть ссылка на гранты — бюджетное финансирование, которое было получено движением в прошлые годы. Это финансирование шло на социально значимые проекты, на текущую деятельность самой организации. Никаких подтверждений тому, что средства использовались для оплаты сбора подписей, нет», — прокомментировал нашему изданию Брод.

Это абсолютные домыслы и клеветническая информация. Организация «Волонтеры победы» выполняет важную общественную миссию. И обвинять ее в финансовой ангажированности, в продажности — это оскорбительно для членов этой организации, для ее имиджа.

Эксперт рассказал, что показывал доклад «Голоса» независимым правоведам. Они подтвердили, что ангажированности волонтеров нет. В связи с этим Брод отметил, что добровольцы могут подать в суд на «Голос», «чтобы защитить свое доброе имя».

Член Совета при Президенте РФ дал оценку самой организации «Голос». По его словам, она уже не раз себя дискредитировала.

«Голос» не первый раз ловят на недостоверной информации, передергивании фактов. Я считаю, что в их деятельности больше политики, чем реальной оценки выборов. Блогеры проводили такие эксперименты: высылали на сайт «Голоса» вымышленную информацию о псевдонарушениях и реальную позитивную информацию о ходе кампании. Выдуманная критическая информация размещалась сразу, а позитивная не размещалась», — отметил Брод. Эксперт также рассказал, кто финансирует «Голос».

«Эта организация сама получает президентские гранты. Налицо двойные стандарты в оценке деятельности коллег. Создается впечатление, что организация заинтересована в том, чтобы создавать проблемную атмосферу вокруг выборов, говорить о том, что сплошь и рядом все куплены, не подкрепляя это реальными фактами. Видимо, это такая форма самореализации за счет неоправданной критики других и всей системы российских выборов. Я считаю, что такие необъективные подходы не способствуют укреплению российской избирательной системы», — подчеркнул правозащитник.

В самом «Голосе», позиционирующем себя как движение «за честные выборы», комментарий взять не удалось. На звонок нашего агентства в совете движения не ответили.