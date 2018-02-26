Российские волонтеры требуют извинений от движения «Голос»

14:25 26 февраля 2018 4

По словам волонтеров, весь доклад — это ложь и вымысел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активисты молодежной организации «Волонтеры Победы» оскорблены подозрениями движения «Голос», что они получали финансирование за участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ. Сейчас добровольцы распространяют в соцсетях свои заявления, в которых требуют извинений.

«Возмущены опубликованным докладом про финансирование избирательной кампании из средств нашего Движения. Почти весь доклад — это ложь и вымысел авторов!», — пишет на странице «ВКонтакте» активист «Волонтеров» Владислав Марцаленко. «Покажите хоть одного волонтера, который получил за это деньги! Мы возмущены. Каждый из нас делал это по собственной инициативе в свободное от учебы и работы время», — подчеркнул доброволец Александр Юдин.

В настоящее время свои заявления по поводу доклада «Голоса» опубликовали пять активистов «Волонтеров», представляющих разные регионы страны. Всех их объединяет обращенное к авторам доклада требование извиниться перед ними.

Доклад «Голоса» был представлен на прошлой неделе. Как заявляли представители движения, им удалось доказать, что «Волонтеры Победы» получали бюджетное финансирование за участие их представителей в сборе подписей в пользу Путина. Независимые юристы, ознакомившиеся с документом, не нашли в нем убедительных доказательств озвученных требований.