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26 февраля 2018
14:25  26 февраля 2018 4

Российские волонтеры требуют извинений от движения «Голос»

Парад Победы на Красной площади. Москва, волонтеры, 9мая, парад победы, красная площадь, ветеран войны
По словам волонтеров, весь доклад — это ложь и вымыселФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Активисты молодежной организации «Волонтеры Победы» оскорблены подозрениями движения «Голос», что они получали финансирование за участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ. Сейчас добровольцы распространяют в соцсетях свои заявления, в которых требуют извинений.

«Возмущены опубликованным докладом про финансирование избирательной кампании из средств нашего Движения. Почти весь доклад — это ложь и вымысел авторов!», — пишет на странице «ВКонтакте» активист «Волонтеров» Владислав Марцаленко. «Покажите хоть одного волонтера, который получил за это деньги! Мы возмущены. Каждый из нас делал это по собственной инициативе в свободное от учебы и работы время», — подчеркнул доброволец Александр Юдин.

В настоящее время свои заявления по поводу доклада «Голоса» опубликовали пять активистов «Волонтеров», представляющих разные регионы страны. Всех их объединяет обращенное к авторам доклада требование извиниться перед ними.

Доклад «Голоса» был представлен на прошлой неделе. Как заявляли представители движения, им удалось доказать, что «Волонтеры Победы» получали бюджетное финансирование за участие их представителей в сборе подписей в пользу Путина. Независимые юристы, ознакомившиеся с документом, не нашли в нем убедительных доказательств озвученных требований.

Виктор Жуков
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