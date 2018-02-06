Волонтеры раскрыли, как собирали подписи за Путина

19:47 06 февраля 2018 4

После сбора подписей ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на новый президентский срок. Из 314 тыс. 837 подписей, сданных штабом президента, лишь 232 подписи Центризбирком признал недействительными. Напомним, для регистрации в качестве самовыдвиженца достаточно 300 тысяч подписей россиян.

Сбор подписей за Путина происходил в городских ТЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всего, по заявлению представителей кандидата, свои подписи за выдвижение Владимира Путина поставили более 1,5 млн граждан. Сборщикам президента было «в тысячу раз легче» получать подписи, нежели волонтерам других кандидатов, отмечает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. «К сбору за Путина подключились десятки общественных организаций, которые ставили своим волонтерам задачу собрать определенное количество подписей: в итоге люди принесли их в несколько раз больше. Я сам лично наблюдал в людных местах, как собирались подписи за Путина, а как — за Собчак или Бабурина (другие заявившиеся кандидаты в президенты — прим. ред.), последним приходилось несравненно тяжелее. За Собчак граждане не хотят ставить ни в какую. А про Бабурина постоянно спрашивают, кто это вообще такой», — рассказал эксперт «URA.RU».

По словам Матвейчева, подписи за Путина собирались преимущественно бесплатно. «Траты были технические, оплачивалась в основном печать подписных листов.

В то же время сборщикам за Собчак приходилось ходить по своим знакомым и упрашивать оставить свой автограф «не в службу, а в дружбу». Некоторые чуть ли не бутылку пива предлагали», — говорит политолог.

По словам 22-летней сборщицы из Тюмени Александры Посоюзных, при сборе подписей за Путина на 40-50 человек, оставлявших свой автограф, приходилось лишь 20 отказов. «Как правило, у людей просто не оказывалось паспорта при себе. Однако бывали случаи, когда люди специально ехали с другого конца, чтобы поддержать Владимира Владимировича. Для того, чтобы узнать, где собираются подписи, они намеренно звонили в «Единую Россию», — рассказала девушка «URA.RU».

Собирать подписи за Собчак было «в тысячу раз труднее», уверены эксперты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По ее словам, подзаработать девушке предложила ее подруга. Вся ее семья поддерживает Путина, поэтому, собирая подписи, она совмещала приятное с полезным: «Я считаю его достойным президентом, он многое сделал для России. Голосовать за него я до сих пор не могла по возрасту, так что поддержка была только моральной. И вот выдался удачный шанс сделать что-то реальное», — говорит Посоюзных. По ее словам, за 6 дней она собрала в одном из тюменских ТЦ около 300 подписей. Называть сумму, которую заплатил штаб Путина, она не смогла, сославшись на то, что не может разглашать конфиденциальную информацию.

В Хабаровске подписи за Путина вообще собирались безвозмездно, рассказала «URA.RU» «волонтер победы» 20-летняя Анастасия Брага. «Я восемь лет занимаюсь добровольчеством. Сейчас благодаря нашему президенту эта тема наконец-то зазвенела на всю страну. Кроме того, он предложил сделать 2018 год Годом добровольца. Мы с друзьями решили поддержать его при выдвижении на новый срок», — говорит Брага. По ее словам, чаще всего горожане сами подходили к стойкам в ТЦ с предложением поставить подпись — волонтерам даже не приходилось агитировать людей. «В итоге мы собрали десять тысяч подписей, в то время как по плану нужно было всего 3,5 тысячи», — отметила девушка.

Регистрации ЦИК ожидают еще пять кандидатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На успех подписной кампании сильно повлияла внешнеполитическая обстановка, отмечает Матвейчев. «В данном случае внешнее давление сработало на консолидацию общества вокруг президента, сыграв в минус тем, кто пытался давить. Конечно, как и в любой осажденной крепости, есть 3-5% отщепенцев и предателей, которые предлагают вывесить белый флаг. Но это не избиратели Путина», — заметил политолог.

В текущей ситуации главе государства было особенно важно показать, что он президент всех россиян, именно поэтому он шел на выборы самовыдвиженцем, собрав столько подписей, сколько не стал собирать никто из его конкурентов, считает Матвейчев.

Напомним, сейчас решения ЦИК о регистрации ожидают еще пять кандидатов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»). Все они сдали в ЦИК по 100 тысяч подписей в свою поддержку. Ранее регистрацию уже прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ предприниматель Павел Грудинин, им, как представителям парламентских партий, подписи собирать не нужно.