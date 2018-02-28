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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:32  28 февраля 2018 0

Звезда 90-х требует вернуть деньги за концерт, на который никто не пришел

Оксана Почепа под псевдонимом «Акула» была популярна в конце 90-х — начале 2000-х годовФото: Оксана Почепа, «Инстаграм»

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом «Акула», требует выплатить ей деньги за несостоявшийся концерт. В Красноярске планировалась вечеринка «Выпускники 90-х», но на нее никто не пришел.

Организатор концерта находился на грани банкротства, отмечает портал super.ru. Когда стало ясно, что никто из зрителей на мероприятие не пришел, шоу отменили. При этом певице Акуле отказались возместить средства, которые она потратила для приезда в Красноярск — организатор заявил, что денег у него нет. Концертный директор Почепы подал заявление в местную полицию, требуя выплатить исполнительнице гонорар и возместить материальный ущерб в 100 тысяч рублей. «Поражают организаторы, которые считают, что без рекламы в состоянии организовать концерт, а потом по взмаху руки отменить его, не считая себя обязанным нести хоть какую-то ответственность», — возмущаются представители певицы.

Напомним, российская певица Оксана Почепа стала известна в конце 90-х — начале 2000-х годов. В 2001 году вышел ее дебютный альбом «Кислотный DJ», а в 2002 году увидел свет сборник «Без любви». После гастролей по городам США Акула осталась там на два года, но затем вернулась в Россию. Работала ведущей на радиостанции «Юность».

Ранее житель Екатеринбурга отсудил 40 тысяч за сорванный концерт Павла Воли. Изначально он потратил на два билета 14 тысяч рублей.

Дарья Корчак
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