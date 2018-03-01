Блэкаут челябинских троллейбусов отменили

В Челябинске энергетики не станут отключать троллейбусы и трамваи от электричества за неуплату. Блэкаут планировался на 5 марта. В «Челябэнергосбыте» рассказали, почему отказались от чрезвычайных мер.
В ресурсоснабжающей организации пояснили, что компания «Челябинский городской электрический транспорт» 1 марта погасила перед энергетиками долги. Транспортники оплатили 10 млн рублей за потреблённую в феврале электроэнергию. Правда, по договору эту оплату они должны были произвести еще до 10 февраля.
«В связи с получением части оплаты процедура ограничения, назначенная на 5 марта, отменяется, — пояснил директор по сбытовой деятельности ПАО „Челябэнергосбыт“ Андрей Святых. — И запускается новая процедура на оставшийся неоплаченным счёт на 13 млн рублей. Новая процедура ограничения будет организована 13 марта. Очень надеемся, что до этого не дойдёт». Святых добавил, что остаток долга за февраль предприятие должно погасить до 10 марта.
Как ранее писало «URA.RU», 20 февраля энергетики «Челябэнергосбыта» предупредили компанию «Челябинский городской электрический транспорт» об ограничении электроснабжения на тяговых подстанциях предприятия за долги в 23 млн рублей. Это грозило остановкой работы городских трамваев и троллейбусов. При этом в «Челябэнергосбыте» пояснили, что закон позволяет, при соблюдении определённой процедуры, отключить электричество практически у любого потребителя.