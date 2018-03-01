Челябинские энергетики отключат трамваи и троллейбусы за неуплату

08:23 01 марта 2018 0

Долг транспортников составляет 86 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы рискуют добираться на работу только на автобусах, маршрутках и такси уже в ближайший понедельник, 5 марта. Энергетики уведомили ООО «Челябинский городской электрический транспорт», что за неуплату потребленной электроэнергии готовы ограничить тяговые подстанции предприятия.

Напомним, что ООО «ЧелябГЭТ» 1 июля 2017 года получило от обанкротившегося МУПа с тем же названием подвижной состав, что позволило продолжить пассажироперевозки в городе. При этом за минувший год муниципальное предприятие сформировало текущий долг перед ПАО «Челябэнергосбыт» в размере 86 миллионов рублей. Эта сумма уже подтверждена судом: в конце декабря энергетики получили исполнительные листы. Сейчас за долги обесточено административное здание МУПа, в котором располагается отдел кадров и нефункционирующие производственные помещения.

В феврале 2018 года новое транспортное предприятие ООО «Челябгортранс» уже сформировало задолженность за электроэнергию. По договору с ресурсоснабжающей компанией оплата должна производиться в три этапа: 10 и 25 числа текущего месяца и окончательный расчет — до 18 числа следующего месяца.

«В феврале ООО „ЧелябГЭТ“ произвело расчет только за потребление января. За февральское потребление нам пока не перечислено ни копейки, задолженность составляет 23 млн руб», — подчеркнул директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. Он заявил об опасениях в отношении транспортников, которые могут пойти «по проторенной дорожке: сформируют крупный долг, передадут подвижной состав в новое предприятие и объявят о банкротстве должника». Директор добавил: «Мы же в свою очередь приобретаем электроэнергию для всех потребителей региона на оптовом рынке и оплачиваем ее в полном объеме. Также у нас есть обязательства перед другими нашими партнерами, которым не интересно, насколько исправно потребители расплачиваются с нами». По словам Святых, ПАО «Челябэнергосбыт» в своей работе использует все методы, предусмотренные законодательством, для понуждения к оплате за потреблённую электроэнергию, вплоть до банкротства предприятий и ограничения энергоснабжения.

Энергетики 20 февраля уведомили ООО «Челябинский городской электрический транспорт» о готовящемся введении ограничения электроснабжения на тяговых подстанциях предприятия. Аварийной брони у предприятия нет. Однако транспортники не спешат гасить долг, чтобы не допустить остановки подвижного состава.