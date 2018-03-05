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Главные новости Пермского края
16:29  05 марта 2018 3

Житель Прикамья отсудил у автозавода компенсацию за дефекты в автомобиле Opel

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , регистрация автомобиля, регистрация тс, ключи от машины, покупка авто
Мужчина поездил на новой иномарке совсем недолгоФото: depositphotos.com © URA.RU

13 февраля 2018 года Суксунский районный суд вынес решение о взыскании 1,5 миллиона рублей с ООО «Автотор» (российский производитель автомобильных марок BMW, Kia, Hyundai, Genesis). До 2015 года на предприятии также собирались автомобили Opel.

Согласно материалам дела, в 2014 году житель Суксуна Евгений П. за 829 тысяч рублей приобрел в пермском автосалоне компании «Урал-Авто-Форум» новый Opel Astra. Но поездить с комфортом на иномарке российской сборки мужчине не удалось. Уже через год машину пришлось отдавать в гарантийный ремонт: не работали подогреватель подушки переднего сидения, турбонагнетатель и расширительный бачок. Полтора месяца потребовалось на замену деталей, но это не помогло, система по-прежнему давала сбои. Вскоре автовладельцу вновь пришлось обратиться в сервис с теми же жалобами. Второй, а затем третий ремонт автомобиля также не дали результата. Возвращения денег за дефектную иномарку пришлось добиваться в суде.

Специалисты, проводившие осмотр и испытание иномарки, пришли к выводу, что производственные дефекты действительно имеются. Кроме того, в ходе экспертизы выявились и другие существенные недостатки в работе автомобиля.

В свою очередь, юрист, представлявший интересы Калининградского автозавода, заявил в суде, что права истца нарушены не были, так как автовладелец услуги получал, а все необходимые работы по исправлению недостатков проводились.

Суд, рассмотрев обстоятельства по этому гражданскому делу, встал на сторону истца. Согласно судебному решению, с ответчика взысканы 1,5 миллиона рублей, включая возмещение стоимости некачественного товара, убытков, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебных расходов. В законную силу решение пока не вступило.

Александр Соснин
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