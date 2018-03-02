18:12 02 марта 2018 0

Следователи изучат сообщения об Иване Волкове Фото: Иван Волков, Facebook

В Следственном комитете отреагировали на публикации в СМИ о том, что доверенное лицо кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина отправил свою мать в психиатрическую больницу. По словам женщины, это произошло насильно и против ее воли.

«По публикациям в СМИ началась доследственная проверка на предмет статьи „незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях“. Будут изучены все доводы, по которым принято процессуальное решение», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что доверенное лицо кандидата в президенты 39-летний Иван Волков поместил в екатеринбургскую психиатрическую больницу № 3 свою мать после того, как она в суде выиграла у него алименты. Женщина утверждает, что ее поместили в больницу насильно, а цель сына — присвоить себе ее двухкомнатную квартиру в Сочи.

Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта. В качестве кандидатов в них участвуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин как самовыдвиженец.