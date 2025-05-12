Кто такие дружинники из «Русской общины» и почему они скручивают свердловчан

Дружинники из «Русской общины» помогают свердловской полиции следить за порядком

12 мая 2025 в 17:06 Размер текста - 17 +

Дружинники по закону имеют право применить физическую силу, чтобы предотвратить преступление Фото: Илья Московец © URA.RU После того, как волонтеры «Добровольной народной дружины» (ДНД) жестко скрутили в Екатеринбурге двух прохожих, у многих жителей Свердловской области возник вопрос: а имеют ли право эти граждане применять физическую силу и законно ли их участие в полицейских рейдах и патрулях? URA.RU адресовало эти вопросы одному из членов «Русской общины», в состав которой и входит ДНД. Координатор из Нижнего Тагила Олег Усатов объяснил, кто такие дружинники и на каком основании задерживают людей. «„Русская община“ — это сообщество, а внутри самой общины уже есть отдельная дружина. В нее вступают добровольцы в соответствии с ФЗ №44 (Федеральный закон „Об участии граждан в охране общественного порядка“ от 02.04.2014 — прим. ред.). Там требуется справка о несудимости, справки от нарколога и психолога и еще некоторые документы», — объяснил Усатов. Новость по теме Народные дружинники УВЗ стали грозой тагильских хулиганов По его словам, созданные силами «Русской общины» дружины вливаются в городские дружины, которые есть практически во всех городах. Правда, существуют они в основном на бумаге, а на деле работают не везде. Цель ДНД — вдохнуть новые свежие силы в городские дружины и помочь полиции и властям следить за порядком. «Народные дружины были еще в советские времена, остались они и сейчас, просто на деле их не видно. Но запросы полиции, администрации на такие дружины есть. Для города это большой плюс, когда им будут помогать какие-то неравнодушные граждане», — говорит Усатов. Помощь дружинников заключается в патрулировании улиц, усилении в оцеплении и участии в рейдах по разным неблагополучным и подозрительным объектам типа нелегальных хостелов или незаконных точек торговли. Особенно участие дружинников важно в дни праздников и при проведении массовых мероприятий. Усатов подчеркнул, что и патруль, и рейды проводятся по согласованию с полицией. «Составляются определенный график, маршруты, дружинники выдвигаются вместе с силовиками, а могут работать и самостоятельно. Согласно все тому же закону, дружинники имеют право применить физическую силу. В большинстве случаев для того, чтобы предотвратить преступление, сделать так, чтобы человек не навредил ни себе, ни окружающим. Если человек ведет себя неадекватно, агрессивно, его могут скрутить, положить и ждать приезда полиции. А полицейские уже опрашивают свидетелей и оформляют гражданина», — объясняет общественник. Дружинники-добровольцы все свои действия согласовывают с полицией, объяснил координатор тагильского филиала «Русской общины» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По его словам, большинство свердловчан являются «сознательными», и применять физическую силу приходится нечасто. Однако такие случаи бывают. Определить дружинника можно по символике и атрибутике: форме, значку, повязке или шеврону — они могут отличаться у дружин из разных городов. Однако у каждого без исключения должно быть при себе удостоверение дружинника. «Мы работаем на добровольных основах, но, насколько мне известно, при массовых мероприятиях администрация города оплачивает дружинникам часы. Какие-то копейки получать там можно, но это неважно, мы в это не вникали», — признался Усатов. Вопросы к дружинникам у свердловчан в последний раз возникли после случая 9 мая. Тогда на улице Вайнера крепкие ребята в форме ДНД разнимали драку и жестко скрутили двух парней. Одного из них уложили на асфальт и удерживали. По этому факту в пресс-группу УМВД Екатеринбурга направлен запрос, ответ ожидается. Ранее дружинники засветились и в некоторых других конфликтах. Например, полгода назад они ворвались на рейв-вечеринку в заброшенном здании. Со слов очевидцев, активисты проявляли агрессию, стреляли в воздух, укладывали участников лицом в пол и угрожали. В мае похожий случай был в скандально известном клубе Chili. Там дружинники зафиксировали незаконный оборот наркотиков и доставили в полицию трех подозрительных посетителей. Аналогичная акция прошла и в кафе «Рай» на Уралмаше, где ДНД обнаружила контрафактный алкоголь и мигрантов-нелегалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того, как волонтеры «Добровольной народной дружины» (ДНД) жестко скрутили в Екатеринбурге двух прохожих, у многих жителей Свердловской области возник вопрос: а имеют ли право эти граждане применять физическую силу и законно ли их участие в полицейских рейдах и патрулях? URA.RU адресовало эти вопросы одному из членов «Русской общины», в состав которой и входит ДНД. Координатор из Нижнего Тагила Олег Усатов объяснил, кто такие дружинники и на каком основании задерживают людей. «„Русская община“ — это сообщество, а внутри самой общины уже есть отдельная дружина. В нее вступают добровольцы в соответствии с ФЗ №44 (Федеральный закон „Об участии граждан в охране общественного порядка“ от 02.04.2014 — прим. ред.). Там требуется справка о несудимости, справки от нарколога и психолога и еще некоторые документы», — объяснил Усатов. По его словам, созданные силами «Русской общины» дружины вливаются в городские дружины, которые есть практически во всех городах. Правда, существуют они в основном на бумаге, а на деле работают не везде. Цель ДНД — вдохнуть новые свежие силы в городские дружины и помочь полиции и властям следить за порядком. «Народные дружины были еще в советские времена, остались они и сейчас, просто на деле их не видно. Но запросы полиции, администрации на такие дружины есть. Для города это большой плюс, когда им будут помогать какие-то неравнодушные граждане», — говорит Усатов. Помощь дружинников заключается в патрулировании улиц, усилении в оцеплении и участии в рейдах по разным неблагополучным и подозрительным объектам типа нелегальных хостелов или незаконных точек торговли. Особенно участие дружинников важно в дни праздников и при проведении массовых мероприятий. Усатов подчеркнул, что и патруль, и рейды проводятся по согласованию с полицией. «Составляются определенный график, маршруты, дружинники выдвигаются вместе с силовиками, а могут работать и самостоятельно. Согласно все тому же закону, дружинники имеют право применить физическую силу. В большинстве случаев для того, чтобы предотвратить преступление, сделать так, чтобы человек не навредил ни себе, ни окружающим. Если человек ведет себя неадекватно, агрессивно, его могут скрутить, положить и ждать приезда полиции. А полицейские уже опрашивают свидетелей и оформляют гражданина», — объясняет общественник. По его словам, большинство свердловчан являются «сознательными», и применять физическую силу приходится нечасто. Однако такие случаи бывают. Определить дружинника можно по символике и атрибутике: форме, значку, повязке или шеврону — они могут отличаться у дружин из разных городов. Однако у каждого без исключения должно быть при себе удостоверение дружинника. «Мы работаем на добровольных основах, но, насколько мне известно, при массовых мероприятиях администрация города оплачивает дружинникам часы. Какие-то копейки получать там можно, но это неважно, мы в это не вникали», — признался Усатов. Вопросы к дружинникам у свердловчан в последний раз возникли после случая 9 мая. Тогда на улице Вайнера крепкие ребята в форме ДНД разнимали драку и жестко скрутили двух парней. Одного из них уложили на асфальт и удерживали. По этому факту в пресс-группу УМВД Екатеринбурга направлен запрос, ответ ожидается. Ранее дружинники засветились и в некоторых других конфликтах. Например, полгода назад они ворвались на рейв-вечеринку в заброшенном здании. Со слов очевидцев, активисты проявляли агрессию, стреляли в воздух, укладывали участников лицом в пол и угрожали. В мае похожий случай был в скандально известном клубе Chili. Там дружинники зафиксировали незаконный оборот наркотиков и доставили в полицию трех подозрительных посетителей. Аналогичная акция прошла и в кафе «Рай» на Уралмаше, где ДНД обнаружила контрафактный алкоголь и мигрантов-нелегалов.