Сотни тысяч екатеринбуржцев бесплатно катались на трамваях и троллейбусах

В День Победы возможностью бесплатно проехать в общественном транспорте воспользовались 300 тысяч екатеринбуржцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Алексей Орлов.
«В День Победы более 300 тысяч пассажиров воспользовались правом бесплатного проезда в городском наземном транспорте. Такой подарок для жителей и гостей Екатеринбурга стал возможным благодаря реализации программы брутто-контрактов — одного из ключевых пунктов транспортной реформы», — написал Орлов.
Еще один подарок городских властей к горожанам к 9 Мая — бесплатные парковки. С 1 по 11 мая за них можно не платить. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет.
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