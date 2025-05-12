Сотни тысяч екатеринбуржцев бесплатно катались на трамваях и троллейбусах

В День Победы бесплатным проездом воспользовались 300 тысяч екатеринбуржцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд был бесплатным в День победы
Проезд был бесплатным в День победы Фото:

В День Победы возможностью бесплатно проехать в общественном транспорте воспользовались 300 тысяч екатеринбуржцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Алексей Орлов.

«В День Победы более 300 тысяч пассажиров воспользовались правом бесплатного проезда в городском наземном транспорте. Такой подарок для жителей и гостей Екатеринбурга стал возможным благодаря реализации программы брутто-контрактов — одного из ключевых пунктов транспортной реформы», — написал Орлов.

Еще один подарок городских властей к горожанам к 9 Мая — бесплатные парковки. С 1 по 11 мая за них можно не платить. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День Победы возможностью бесплатно проехать в общественном транспорте воспользовались 300 тысяч екатеринбуржцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Алексей Орлов. «В День Победы более 300 тысяч пассажиров воспользовались правом бесплатного проезда в городском наземном транспорте. Такой подарок для жителей и гостей Екатеринбурга стал возможным благодаря реализации программы брутто-контрактов — одного из ключевых пунктов транспортной реформы», — написал Орлов. Еще один подарок городских властей к горожанам к 9 Мая — бесплатные парковки. С 1 по 11 мая за них можно не платить. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...