Звездный экономист представит в Екатеринбурге картину России-2030

В Екатеринбург для участия во Всероссийском форуме «Финмаркет» приедет экономист Михаил Хазин. Он расскажет свой макроэкономический прогноз до 2030 года, следует из программы форума.
«Финмаркет» пройдет на двух площадках: 14 мая в центре «Екатеринбург-ЭКСПО», а 15 — в креативном кластере «Домна». Организаторами события, посвященного ключевым подходам к инвестированию, являются Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), правительство региона и администрация Екатеринбурга.
«Будут различные форматы: выступления, дискуссии, выставка участников финансового рынка, консультации по мерам поддержки и мобильный пункт Почты России, откуда с форума можно будет отправить открытку. Событий много, в МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“ — более масштабные, в „Домне“ — более камерные, но не менее интересные. Например, тему искусственного интеллекта обсудят доцент, кандидат и доктор наук. Будет серия полезных секций про разнообразные инструменты инвестирования», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Участие в форуме будет бесплатным, но нужна предварительная регистрация на сайте. Среди других хедлайнеров мероприятия — политолог Сергей Марков, основатель и владелец международной компании Macroscope Consulting Гарретт Джонстон, инвестбанкир Евгений Коган, специалист трансграничной торговли из ОАЭ Науаль Хаддух.
В формате панельной дискуссии Марков выступит на тему «Стратегические и тактические маневры российской экономики. Между Сциллами и Харибдами». Гарретт Джонстон поднимет тему пятой промышленной революции. Евгений Коган поделится нетривиальными инвестиционными решениями и своим видением будущего. Науаль Хаддух поделится своим опытом проведения крупных международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу в Катаре.
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