Свердловский мэр снизил выплаты новым участникам СВО

В Серове (Свердловская область) на 200 тысяч рублей снизили выплату мужчинам, заключившим контракт с МО РФ и ставшим участниками российской спецоперации на Украине. Постановление о снижении размера выплат появилось на сайте Серовского городского округа.
Ранее сумма выплаты составляла 300 тысяч рублей, теперь — 100 тысяч (региональные и федеральные выплаты не учитываются). Постановление подписано мэром Серова Василием Сизиковым.
URA.RU обратилось за комментарием к нему, а также в департамент информполитики региона с просьбой пояснить, почему был снижен размер выплат. На момент публикации ответы не поступили.
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