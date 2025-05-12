Свердловский мэр снизил выплаты новым участникам СВО

В Серове новым участникам СВО снизили выплату на 200 тысяч рублей

12 мая 2025 в 19:22 Размер текста - 17 +

Постановление о снижении выплаты подписано 12 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Серове (Свердловская область) на 200 тысяч рублей снизили выплату мужчинам, заключившим контракт с МО РФ и ставшим участниками российской спецоперации на Украине. Постановление о снижении размера выплат появилось на сайте Серовского городского округа. Ранее сумма выплаты составляла 300 тысяч рублей, теперь — 100 тысяч (региональные и федеральные выплаты не учитываются). Постановление подписано мэром Серова Василием Сизиковым. URA.RU обратилось за комментарием к нему, а также в департамент информполитики региона с просьбой пояснить, почему был снижен размер выплат. На момент публикации ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) на 200 тысяч рублей снизили выплату мужчинам, заключившим контракт с МО РФ и ставшим участниками российской спецоперации на Украине. Постановление о снижении размера выплат появилось на сайте Серовского городского округа. Ранее сумма выплаты составляла 300 тысяч рублей, теперь — 100 тысяч (региональные и федеральные выплаты не учитываются). Постановление подписано мэром Серова Василием Сизиковым. URA.RU обратилось за комментарием к нему, а также в департамент информполитики региона с просьбой пояснить, почему был снижен размер выплат. На момент публикации ответы не поступили.