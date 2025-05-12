Свердловский мэр снизил выплаты новым участникам СВО

В Серове новым участникам СВО снизили выплату на 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Постановление о снижении выплаты подписано 12 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Серове (Свердловская область) на 200 тысяч рублей снизили выплату мужчинам, заключившим контракт с МО РФ и ставшим участниками российской спецоперации на Украине. Постановление о снижении размера выплат появилось на сайте Серовского городского округа.

Ранее сумма выплаты составляла 300 тысяч рублей, теперь — 100 тысяч (региональные и федеральные выплаты не учитываются). Постановление подписано мэром Серова Василием Сизиковым.

URA.RU обратилось за комментарием к нему, а также в департамент информполитики региона с просьбой пояснить, почему был снижен размер выплат. На момент публикации ответы не поступили.

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В Серове (Свердловская область) на 200 тысяч рублей снизили выплату мужчинам, заключившим контракт с МО РФ и ставшим участниками российской спецоперации на Украине. Постановление о снижении размера выплат появилось на сайте Серовского городского округа. Ранее сумма выплаты составляла 300 тысяч рублей, теперь — 100 тысяч (региональные и федеральные выплаты не учитываются). Постановление подписано мэром Серова Василием Сизиковым. URA.RU обратилось за комментарием к нему, а также в департамент информполитики региона с просьбой пояснить, почему был снижен размер выплат. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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