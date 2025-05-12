35-летний модельер Алена Андреевская из Екатеринбурга заняла второе место среди женщин на шоу «Богатырские игры». Заполучить 10 млн рублей ей не удалось из-за ран на руках.
«Я, спортсмен-любитель, оказалась в двойке лучших, оставила позади много высококлассных профессиональных спортсменов, тем самым разрушив все шаблоны», — заявила Алена после шоу. В финале девушка уступила фельдшеру Виктории Яковенко из Иркутска.
Стремление к победе поразило ведущего Дмитрия Масленникова. «Мне кажется, Алена — живой пример того, как надо бороться несмотря ни на что, даже когда соперник больше и мощнее», — сказал видеоблогер.
В шоу «Богатырские игры» снималось 100 героев. Восемь недель они боролись за титул «Богатырь всея Руси» и 10 млн рублей. Участники крутили рыбацкую сетку весом в одну тонну, стояли в планке на выживание и многое другое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!