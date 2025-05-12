Модельер из Екатеринбурга вошла в тройку «Богатырей всея Руси». Фото

Модельер из Екатеринбурга заняла второе место в «Богатырских играх»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Андреевская призналась, что сначала расстроилась из-за проигрыша
Алена Андреевская призналась, что сначала расстроилась из-за проигрыша Фото:

35-летний модельер Алена Андреевская из Екатеринбурга заняла второе место среди женщин на шоу «Богатырские игры». Заполучить 10 млн рублей ей не удалось из-за ран на руках.

«Я, спортсмен-любитель, оказалась в двойке лучших, оставила позади много высококлассных профессиональных спортсменов, тем самым разрушив все шаблоны», — заявила Алена после шоу. В финале девушка уступила фельдшеру Виктории Яковенко из Иркутска.

Стремление к победе поразило ведущего Дмитрия Масленникова. «Мне кажется, Алена — живой пример того, как надо бороться несмотря ни на что, даже когда соперник больше и мощнее», — сказал видеоблогер.

В шоу «Богатырские игры» снималось 100 героев. Восемь недель они боролись за титул «Богатырь всея Руси» и 10 млн рублей. Участники крутили рыбацкую сетку весом в одну тонну, стояли в планке на выживание и многое другое.

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35-летний модельер Алена Андреевская из Екатеринбурга заняла второе место среди женщин на шоу «Богатырские игры». Заполучить 10 млн рублей ей не удалось из-за ран на руках. «Я, спортсмен-любитель, оказалась в двойке лучших, оставила позади много высококлассных профессиональных спортсменов, тем самым разрушив все шаблоны», — заявила Алена после шоу. В финале девушка уступила фельдшеру Виктории Яковенко из Иркутска. Стремление к победе поразило ведущего Дмитрия Масленникова. «Мне кажется, Алена — живой пример того, как надо бороться несмотря ни на что, даже когда соперник больше и мощнее», — сказал видеоблогер. В шоу «Богатырские игры» снималось 100 героев. Восемь недель они боролись за титул «Богатырь всея Руси» и 10 млн рублей. Участники крутили рыбацкую сетку весом в одну тонну, стояли в планке на выживание и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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