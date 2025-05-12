Омбудсмен Москалькова оценила расходы свердловских властей на социалку

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Татьяна Москалькова примет участие во Всероссийском координационном совете омбудсменов в Екатеринбурге
Татьяна Москалькова примет участие во Всероссийском координационном совете омбудсменов в Екатеринбурге Фото:

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова во время рабочего визита в Екатеринбург встретилась с врио свердловского губернатора Денисом Паслером. То, что он уделяет большое внимание социальной сфере, ей очень понравилось. 

"Наш разговор получился очень насыщенным и продуктивным... Очень важно, что в своей деятельности Денис Владимирович уделяет большое внимание сохранению человеческого капитала. В бюджете на текущий год увеличено финансирование социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ, благоустройства", — поделилась она в своем telegram-канале.

Бюджет на 2025 год и плановый 2026-й был принят в конце 2024 года, Паслер был назначен врио губернатора 26 марта. На социальную сферу в нем предусмотрено порядка 330 млрд рублей в рамках федеральных поручений. Из-за этого, как ранее сообщало URA.RU, многие другие отрасли оказались недофинансированы. 

Во встрече также приняла участие свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Особое внимание стороны уделили тому, как оказывается помощь участникам СВО и членам их семей. "Договорились об углублении сотрудничества в этой области", — добавила Москалькова. 14 мая она примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который пройдет в Екатеринбурге.

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова во время рабочего визита в Екатеринбург встретилась с врио свердловского губернатора Денисом Паслером. То, что он уделяет большое внимание социальной сфере, ей очень понравилось.  "Наш разговор получился очень насыщенным и продуктивным... Очень важно, что в своей деятельности Денис Владимирович уделяет большое внимание сохранению человеческого капитала. В бюджете на текущий год увеличено финансирование социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ, благоустройства", — поделилась она в своем telegram-канале. Бюджет на 2025 год и плановый 2026-й был принят в конце 2024 года, Паслер был назначен врио губернатора 26 марта. На социальную сферу в нем предусмотрено порядка 330 млрд рублей в рамках федеральных поручений. Из-за этого, как ранее сообщало URA.RU, многие другие отрасли оказались недофинансированы.  Во встрече также приняла участие свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Особое внимание стороны уделили тому, как оказывается помощь участникам СВО и членам их семей. "Договорились об углублении сотрудничества в этой области", — добавила Москалькова. 14 мая она примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который пройдет в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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