Омбудсмен Москалькова оценила расходы свердловских властей на социалку

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова во время рабочего визита в Екатеринбург встретилась с врио свердловского губернатора Денисом Паслером. То, что он уделяет большое внимание социальной сфере, ей очень понравилось.
"Наш разговор получился очень насыщенным и продуктивным... Очень важно, что в своей деятельности Денис Владимирович уделяет большое внимание сохранению человеческого капитала. В бюджете на текущий год увеличено финансирование социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ, благоустройства", — поделилась она в своем telegram-канале.
Бюджет на 2025 год и плановый 2026-й был принят в конце 2024 года, Паслер был назначен врио губернатора 26 марта. На социальную сферу в нем предусмотрено порядка 330 млрд рублей в рамках федеральных поручений. Из-за этого, как ранее сообщало URA.RU, многие другие отрасли оказались недофинансированы.
Во встрече также приняла участие свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Особое внимание стороны уделили тому, как оказывается помощь участникам СВО и членам их семей. "Договорились об углублении сотрудничества в этой области", — добавила Москалькова. 14 мая она примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который пройдет в Екатеринбурге.
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