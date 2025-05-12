Силовики впервые прокомментировали убийство, за которое арестовали бизнесмена из Артемовского

Представители Следственного комитета Свердловской области впервые прокомментировали резонансные убийтсва, совершенные 17 лет назад в городе Артемовский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По версии следствия, в ночь на 21 января 2008 года у здания кафе в городе Артемовском сообщниками были избиты несколько человек, один из пострадавших — мужчина, 1982 года рождения впоследствии скончался в больнице в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, фигуранты причастны к убийству мужчины, 1986 года рождения, чье тело со следами обгорания и другими признаками криминальной смерти было найдено в апреле 2008 года в карьере за кладбищем в селе Мостовское Артемовского района», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Следователи считают, что предводителем убийства своего поддельника был местный бизнесмен Павел Нагорный. После того, как избитый артемовец скончался в больнице, один из нападавших решил признаться в содеянном и сдаться силовикам. Нагорных, испугавшись, что подельник сдаст его, решился на убийство.
Нагорный и его поддельники были задержаны в Екатеринбурге и Артемовском. Точные мотивы и иные обстоятельства совершенных преступлений выясняются. Сотрудники полиции и СКР проверяют их причастность к другим преступлениям.
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