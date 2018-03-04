В Екатеринбурге полковник подал на священника в суд за критику Ленина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 5 марта приступит к рассмотрению иска общественного деятеля, полковника в отставке Николая Рябчевского к протоиерею Екатеринбургской епархии отцу Евгению (Попиченко). Истец недоволен тем, что священник сравнил Владимира Ленина с Адольфом Гитлером.
Как пишет «МК-Урал», поводом стали слова священнослужителя, сказанные во время обсуждения переименования городов и улиц, названных в честь советских деятелей. «Почему бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же по сути одно и то же — Ленин и Гитлер: их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их „труды“, которые причинили столько страданий, горя, крови…», — отметил отец Евгений.
Эти слова священника, по мнению Рябчевского, являются достаточным основанием для того, чтобы обратиться в суд. По мнению общественника, сравнение Ленина с Гитлером порочит его честь и достоинство. Истец отметил, что вся его сознательная жизнь прошла «под благотворным влиянием политики и практики Владимира Ильича Ленина, разработанного им учения о строительстве социализма». Рябчевский заявил, что антисоветская позиция священнослужителя затронула его до глубины души.
Обе стороны смогут лично высказать претензии друг к другу 5 марта в Верх-Исетском суде. Иск будет рассматривать судья Алия Мирзагалиева.