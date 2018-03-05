Школьник, ударивший ножом девочку в Югре, постоянно нападал на детей

18:52 05 марта 2018 5

Он взял нож из дома для устрашения своей обидчицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученик одной из школ города Советский, ударивший ножом несовершеннолетнюю знакомую по учебному заведению, имел репутацию хулигана и задиры. Об этом 5 марта, в понедельник, рассказал «URA.RU» источник в югорском Следственном комитете.

По словам собеседника, информация, распространяемая в СМИ о травле мальчика другими школьниками, не соответствует действительности. «Крайне хулиганистый мальчик. Обливал девочек водой, топтал их одежду в раздевалках, матерился, постоянно задирался. Именно он был инициатором конфликта в субботу, после которого школьница оказалась в больнице», — комментирует инсайдер агентства.

Также, по словам собеседника, школьник утверждает, что нанес удар случайно, а изначально планировал просто напугать девушку, помахав перед ней ножом, принесенным из дома для устрашения.

Получить официальный комментарий от руководства заведения, где учатся школьники, на момент публикации материала не удалось. В приемной директора не ответили на звонок журналистов. Как сообщили агентству в департаменте общественных и внешних связей Югры, в данный момент департамент образования проводит проверку.

«Комиссия приступила к проверке действий сотрудников школы при выявлении факта чрезвычайного происшествия, деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в образовательной организации, а также обеспечения комплексной безопасности обучающихся, соблюдение требований пропускного режима в школе», — говорится в сообщении департамента.

Также в депсвязей добавили, что пострадавшая продолжает проходить лечение в Советской районной больнице, ее состояние врачи оценивают как стабильное, с улучшением. Жизни пациентки ничего не угрожает.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 3 марта. Около 11:30 во дворе одного из жилых домов в Советском мальчик в ходе конфликта ударил девочку ножом в живот. В результате школьница была госпитализирована с проникающим ранением, ей была оказана необходимая помощь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.