Больница заплатит 800 тысяч рублей за врача, чьи пациенты истекали кровью

Агрызская центральная районная больница Татарстана должна выплатить 800 тыс рублей в пользу родственников умершего пациента Александра Бондаря. Такое решение вынес Верховный суд республики, отклонив апелляционную жалобу больницы на решение суда первой инстанции.
В ноябре 2016 года хирург Агрызской больницы Вячеслав Тубылов не провел нужную Бондарю операцию, хотя к тому имелись все показания. В результате этого потерпевший умер от язвенной болезни желудка с большой кровопотерей, передает РАПСИ. Тубылов свою вину полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке. Аргызский районный суд в ходе одного из судебных заседаний первой инстанции снизил заявленную сумму с двух млн рублей до 800 тыс. и обязал больницу выплатить ее жене и троим детям Бондаря в качестве моральной компенсации.
Известно также, что декабре 2016 года Тубылов не оказал медицинской помощи другому пострадавшему мужчине, которого доставили в больницу с «кровоточащей проникающей колото-резаной раной с повреждением внутренних органов». Вместо этого хирург отправил истекающего кровью пациента в другое медучреждение, где тот скончался после операции, так как ее сделали слишком поздно. Также ранее врача признавали виновным в халатности, получении взятки, служебном подлоге и нарушении правил дорожного движения. Отмечается, что Тубылову еще с августа 2016 года суд запретил заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.