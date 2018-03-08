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09 марта 2018
08 марта 2018
23:19  08 марта 2018 0

Шипулин принес сборной России первую победу на этапе Кубка мира по биатлону

Всероссийская массовая лыжная гонка
Антон Шипулин стал первым в спринтерской гонкеФото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский биатлонист Антон Шипулин одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 51,6 секунды, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Эта победа стала первой для российских биатлонистов в текущем сезоне на этапах международного турнира, пишет ТАСС.

Всего же на счету россиян четыре медали: ранее Шипулин дважды занимал третье место в гонках преследования, а мужская сборная взяла бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге. Что касается личного зачета уральца, последняя победа стала для него 11-й в индивидуальных конках на этапах Кубка мира; также на его счету 14 вторых мест и 18 третьих.

Сергей Демин
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