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Главные новости Пермского края
12:12  12 марта 2018 0

Отец девочки, сбежавшей из детсада в Прикамье, пойдет в суд. «Воспитателей надо наказать»

Поездка в Карабаш Дубровский РМК Алтушкин Челябинск, детский сад
Папа одной из девочек намерен наказать воспитателей за халатностьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае отец одной из убежавших из садика № 41 пятилетних девочек собирается идти в суд из-за халатности воспитателей. В ответ на угрозу в краснокамском детсаду заявили о постоянном контроле над всеми приходящими и уходящими детьми.

«Я считаю, что сотрудников надо наказать за то, что они допустили побег детей. Только тогда они поймут, насколько ответственно нужно относиться к детям. Скорее всего, я буду в суде доказывать, что воспитатели проявили халатность», — сказал порталу 59.ru папа одной из девочек. При этом он отметил, что теперь в детском саду на входе «стали спрашивать фамилию и узнавать, в какую группу направляешься».

И. о. заведующей садика подтвердила, что сейчас подняли кнопку домофона, которую нужно нажать, чтобы выйти с территории учреждения. Также она заявила, что «контроль за теми, кто входит в садик, у нас был всегда».

Напомним, что две девочки, которые незаметно для сотрудников убежали из детского сада, едва не погибли от обморожения. Их нашли на проезжей части ехавшие мимо автомобилисты.

Ольга Кулакова
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