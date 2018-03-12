В Пермском крае отец одной из убежавших из садика № 41 пятилетних девочек собирается идти в суд из-за халатности воспитателей. В ответ на угрозу в краснокамском детсаду заявили о постоянном контроле над всеми приходящими и уходящими детьми.
«Я считаю, что сотрудников надо наказать за то, что они допустили побег детей. Только тогда они поймут, насколько ответственно нужно относиться к детям. Скорее всего, я буду в суде доказывать, что воспитатели проявили халатность», — сказал порталу 59.ru папа одной из девочек. При этом он отметил, что теперь в детском саду на входе «стали спрашивать фамилию и узнавать, в какую группу направляешься».
И. о. заведующей садика подтвердила, что сейчас подняли кнопку домофона, которую нужно нажать, чтобы выйти с территории учреждения. Также она заявила, что «контроль за теми, кто входит в садик, у нас был всегда».
Напомним, что две девочки, которые незаметно для сотрудников убежали из детского сада, едва не погибли от обморожения. Их нашли на проезжей части ехавшие мимо автомобилисты.