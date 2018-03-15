Ямальского полицейского, который «давил головы щенкам», выгнали с работы

Полицейского из Салехарда Олега Егорова, который истязал животных и снимал это на видео, уволили из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам». Об этом сообщил депутат гордумы Роман Арефьев на своей странице «ВКонтакте».
Депутат пояснил, что направил в правоохранительные органы обращения о выявленном факте жестокого обращения с животными, после чего те инициировали проверку. Егорова уволили за «проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции». В настоящее время в сотрудники Следственного управления СК РФ по Ямало-ненецкому АО продолжают проверку.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Сети опубликовали запись, на которой мужчина истязал собаку до потери сознания. Разместила кадры супруга живодера, добавив, что у него на компьютере содержится целый архив подобных видео.