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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Ямала
11:31  15 марта 2018 0

Ямальского полицейского, который «давил головы щенкам», выгнали с работы

Поселок Октябрьский: разрушения. Донецк, собака, домашние животные, будка
Егоров истязал собаку, пока она не потеряла сознание (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейского из Салехарда Олега Егорова, который истязал животных и снимал это на видео, уволили из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам». Об этом сообщил депутат гордумы Роман Арефьев на своей странице «ВКонтакте».

Депутат пояснил, что направил в правоохранительные органы обращения о выявленном факте жестокого обращения с животными, после чего те инициировали проверку. Егорова уволили за «проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции». В настоящее время в сотрудники Следственного управления СК РФ по Ямало-ненецкому АО продолжают проверку.

Депутат направил обращение к силовикам и уже получил ответ
Фото: Роман Арефьев, «ВКонтакте»

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сети опубликовали запись, на которой мужчина истязал собаку до потери сознания. Разместила кадры супруга живодера, добавив, что у него на компьютере содержится целый архив подобных видео.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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