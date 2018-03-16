В Югре сборная России сразится с латвийцами в матчах Кубка Федерации по теннису

10:07 16 марта 2018 0

Соперником России в борьбе за престижный трофей станет сборная Латвии Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Ханты-Мансийске пройдут матчи между сборными России и Латвии в рамках командного чемпионата мира «Кубок Федерации». Игры состоятся 21—22 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Югра впервые примет матчи по большому теннису такого уровня. Они пройдут на корте Центра развития тенниса столицы ХМАО. Командам предстоит играть на грунте. Команды России и Латвии в этом сезоне сразятся впервые. Ранее национальная команда уступила Словакии, а латвийская сборная выиграла отборочный турнир в рамках своей группы.

Составы команд официально будут объявлены в середине апреля. Ожидается, что за Латвию выступят Елена Остапенко (победитель «Ролан Гаррос») и Анастасия Севастова (четвертьфиналист US Open).