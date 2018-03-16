{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Югры
10:07  16 марта 2018 0

В Югре сборная России сразится с латвийцами в матчах Кубка Федерации по теннису

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг латвии
Соперником России в борьбе за престижный трофей станет сборная ЛатвииФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ханты-Мансийске пройдут матчи между сборными России и Латвии в рамках командного чемпионата мира «Кубок Федерации». Игры состоятся 21—22 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Югра впервые примет матчи по большому теннису такого уровня. Они пройдут на корте Центра развития тенниса столицы ХМАО. Командам предстоит играть на грунте. Команды России и Латвии в этом сезоне сразятся впервые. Ранее национальная команда уступила Словакии, а латвийская сборная выиграла отборочный турнир в рамках своей группы.

Составы команд официально будут объявлены в середине апреля. Ожидается, что за Латвию выступят Елена Остапенко (победитель «Ролан Гаррос») и Анастасия Севастова (четвертьфиналист US Open).

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров