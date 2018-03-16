Суд решил судьбу челябинца, зарубившего знакомого топором из-за квартиры

Жителя Магнитогорска осудили на 16,5 года строгого режима за жестокое убийство, совершенное из корыстных побуждений. Преступник пытался оспорить решение суда первой инстанции в Верховном суде РФ, но ведомство оставило приговор без изменения.
В разговоре с «URA.RU» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева уточнила, что после отбытия основного срока магнитогорец Александров на протяжении полутора лет будет ограничен в свободе. Ему придется отмечаться в полиции.
В 2013 году осужденный зарубил топором своего коммерческого партнера, не желая возвращать долг в 1,2 млн рублей за покупку квартиры. Под предлогом деловой поездки он привез потерпевшего в Башкирию, где в лесу убил его на глазах у своей сожительницы. Труп преступник бросил в овраг. Позже именно подруга преступника сдала его полиции и указала место захоронения. «URA.RU» сообщало, что спустя семь месяцев в ходе осмотра места преступления удалось найти лишь ногтевую пластину и фрагменты одежды покойного.
В суде обвиняемый отрицал свою причастность к убийству, но представленные доказательства убедили присяжных в его виновности.