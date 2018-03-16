Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметит свой 47-й день рождения за пределами региона. Перед отлетом в столицу накануне, 15 марта, всем желающим поздравить он предложил традиционный вариант благотворительного подарка. Между тем даже отсутствие губернатора на вверенной ему территории не помешало самым близким и верным друзьям, знакомым, партнерам сказать теплые слова в его адрес.
От всего сердца поздравил главу региона заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов: «Уважаемый Евгений Владимирович! В этот славный день примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания с днем рождения! Год от года ощущается, что жизнь стремительно идет вперед, все меняется, меняемся и мы. Но неизменной остается наша истинная мужская дружба, которую мы пронесли через много лет. Я убежден, в жизни можно обойтись без разных вещей, если есть уверенность: в любую минуту рядом найдутся надежное плечо и крепкая рука, готовая поддержать. Я был и остаюсь Вашим самым преданным другом, соратником и единомышленником. Я всегда восхищаюсь тем, как Вы беретесь за любое дело, смело идете вперед и увлекаете за собой других! Спасибо Вам за повседневный труд, благодаря которому развивается и процветает Свердловская область, за стремление сделать жизнь уральцев светлее и лучше! Рад быть Вам опорой и поддержкой в этом деле. От души желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем, что Вы делаете!»
Предшественник и мудрый наставник главы региона, член Совета Федерации РФ Эдуард Россель, с теплотой отозвался о том, кому сегодня доверено счастье свердловчан: «Евгений Владимирович, вам выпала нелегкая, но почетная честь руководить, не побоюсь этого слова, самым сильным регионом страны. Безусловно, вы обладаете потенциалом, опытом и уральским характером, чтобы приумножать мощь нашей области. Мы будем в силу своих возможностей помогать вам в этой непростой работе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех делах на благо Урала и России».
Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила губернатора от всего депутатского корпуса: «Уважаемый Евгений Владимирович! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! В этот торжественный день примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш большой вклад в социально-экономическое развитие и общественно-политическую жизнь Среднего Урала! Уважаемый Евгений Владимирович, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области благодарят Вас за эффективный и конструктивный диалог в процессе работы над совершенствованием регионального законодательства. Уверена, что налаженная и продуктивная коммуникация станет надежным основанием для обеспечения стабильного процветания нашего региона, планомерной реализации инициированной Вами программы „Пятилетка развития“. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!»
Всенародно избранный мэр промышленной столицы Урала — Нижнего Тагила — Сергей Носов не остался в стороне от поздравлений: «Евгений Владимирович, поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как целеустремленного руководителя. Желаю такого же драйва в работе, реализации планов, направленных на развитие Свердловской области, и, конечно же, здоровья, которое точно требуется при такой нагрузке, при таком темпе жизни!»
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров поблагодарил губернатора за поддержку образовательной сферы. «Евгений Владимирович, Вы яркий и динамичный руководитель. Человек, который искренне болеет за Средний Урал. С Вашим приходом руководством области инициировано множество важных проектов, имеющих большое значение для каждого уральца. Среди них программа Уральской инженерной школы, активное участие в которой принимает Уральский федеральный университет, главная кузница инженерных кадров для Урала и один из ведущих инженерных вузов страны. Вы запустили и программу повышения качества жизни уральцев, и ряд серьезных инфраструктурных проектов, связанных с приведением в порядок дорожной сети, строительством новых спортивных и социальных объектов. Мы верим в Ваш успех, зная, что глава региона держит все под своим контролем, и видим, как, являясь членом наблюдательного совета вуза, Вы глубоко вникаете в нашу деятельность и стратегические планы и, безусловно, помогаете нам. От себя лично и всего коллектива университета поздравляю Вас с днем рождения и желаю такого же неиссякаемого задора, здоровья и удачи во всех начинаниях!»
Творческие люди и общественные деятели присоединились ко всем поздравлениям в адрес губернатора. «Евгений Владимирович, хочу поздравить Вас с днем рождения. Я рад, что регионом руководит такой яркий, харизматичный и невероятно талантливый человек. Вы мастерски, словно дирижер оркестра, управляете самыми важными процессами в Свердловской области. И звучит это действительно очень стройно. Желаю вам и в дальнейшем также тонко чувствовать настроение свердловчан. Живите в гармонии», — добавил ко всему сказанному председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин.
«Евгений Владимирович, знаю Вас уже давно. Ваши энергия и стремление развивать наш регион достойны большого уважения! Я хочу пожелать не сбавлять обороты, а только их наращивать! Большого терпения и сил на политическом поприще! А главное — здоровья Вам и Вашим близким!» — пожелал российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин.
«Уважаемый Евгений Владимирович, поздравляю Вас с днем рождения! Желаю доброго здоровья, сил и терпения. Мы молодежь, будущее за нашим поколением, спасибо, что являетесь для нас достойным примером! Мы с Вами!» — поздравил главу региона вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.
«С днем рождения, Евгений Владимирович! Пусть хорошая музыка продолжает быть саундтреком вашего жизненного пути! Оставайтесь романтиком. Удачи, бодрости, легкости и вечной молодости!» — пожелал бывший лидер группы «Смысловые Галлюцинации», поэт, музыкант, продюсер Сергей Бобунец.
Деловой блок также пожелал всего самого доброго руководителю Среднего Урала. Руководитель компании «Т Плюс» Денис Паслер легко откликнулся на предложение поздравить Евгения Куйвашева: «С днем рождения, Евгений Владимирович! Вы амбициозный и деятельный руководитель, ставящий своим основным приоритетом благополучие вверенной вам территории Свердловской области и ее жителей. А потому желаю преодолеть все трудности на пути к достижению главной цели — росту качества жизни уральцев! Большого здоровья, энергии, терпения и удачи!».
«Уважаемый Евгений Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Под Вашим руководством Свердловская область достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии. А благодаря таланту руководителя Вы снискали уважение жителей, бизнеса и профессиональных сообществ. Примите искренние пожелания дальнейших успехов, новых побед и свершений во благо Свердловской области. Всего Вам самого доброго, здоровья, счастья и процветания», — поздравил губернатора известный уральский бизнесмен Алексей Бобров.