12:40 16 марта 2018 1

Евгению Куйвашеву — 47 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметит свой 47-й день рождения за пределами региона. Перед отлетом в столицу накануне, 15 марта, всем желающим поздравить он предложил традиционный вариант благотворительного подарка. Между тем даже отсутствие губернатора на вверенной ему территории не помешало самым близким и верным друзьям, знакомым, партнерам сказать теплые слова в его адрес.

Евгений Куйвашев встречает президента России Владимира Путина на УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От всего сердца поздравил главу региона заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов: «Уважаемый Евгений Владимирович! В этот славный день примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания с днем рождения! Год от года ощущается, что жизнь стремительно идет вперед, все меняется, меняемся и мы. Но неизменной остается наша истинная мужская дружба, которую мы пронесли через много лет. Я убежден, в жизни можно обойтись без разных вещей, если есть уверенность: в любую минуту рядом найдутся надежное плечо и крепкая рука, готовая поддержать. Я был и остаюсь Вашим самым преданным другом, соратником и единомышленником. Я всегда восхищаюсь тем, как Вы беретесь за любое дело, смело идете вперед и увлекаете за собой других! Спасибо Вам за повседневный труд, благодаря которому развивается и процветает Свердловская область, за стремление сделать жизнь уральцев светлее и лучше! Рад быть Вам опорой и поддержкой в этом деле. От души желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем, что Вы делаете!»

Предшественник и мудрый наставник главы региона, член Совета Федерации РФ Эдуард Россель, с теплотой отозвался о том, кому сегодня доверено счастье свердловчан: «Евгений Владимирович, вам выпала нелегкая, но почетная честь руководить, не побоюсь этого слова, самым сильным регионом страны. Безусловно, вы обладаете потенциалом, опытом и уральским характером, чтобы приумножать мощь нашей области. Мы будем в силу своих возможностей помогать вам в этой непростой работе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех делах на благо Урала и России».

Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила губернатора от всего депутатского корпуса: «Уважаемый Евгений Владимирович! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! В этот торжественный день примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш большой вклад в социально-экономическое развитие и общественно-политическую жизнь Среднего Урала! Уважаемый Евгений Владимирович, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области благодарят Вас за эффективный и конструктивный диалог в процессе работы над совершенствованием регионального законодательства. Уверена, что налаженная и продуктивная коммуникация станет надежным основанием для обеспечения стабильного процветания нашего региона, планомерной реализации инициированной Вами программы „Пятилетка развития“. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!»

Всенародно избранный мэр промышленной столицы Урала — Нижнего Тагила — Сергей Носов не остался в стороне от поздравлений: «Евгений Владимирович, поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как целеустремленного руководителя. Желаю такого же драйва в работе, реализации планов, направленных на развитие Свердловской области, и, конечно же, здоровья, которое точно требуется при такой нагрузке, при таком темпе жизни!»

Евгений Куйвашев и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин на одном матче со звездой бокса Майком Тайсоном Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров поблагодарил губернатора за поддержку образовательной сферы. «Евгений Владимирович, Вы яркий и динамичный руководитель. Человек, который искренне болеет за Средний Урал. С Вашим приходом руководством области инициировано множество важных проектов, имеющих большое значение для каждого уральца. Среди них программа Уральской инженерной школы, активное участие в которой принимает Уральский федеральный университет, главная кузница инженерных кадров для Урала и один из ведущих инженерных вузов страны. Вы запустили и программу повышения качества жизни уральцев, и ряд серьезных инфраструктурных проектов, связанных с приведением в порядок дорожной сети, строительством новых спортивных и социальных объектов. Мы верим в Ваш успех, зная, что глава региона держит все под своим контролем, и видим, как, являясь членом наблюдательного совета вуза, Вы глубоко вникаете в нашу деятельность и стратегические планы и, безусловно, помогаете нам. От себя лично и всего коллектива университета поздравляю Вас с днем рождения и желаю такого же неиссякаемого задора, здоровья и удачи во всех начинаниях!»

Творческие люди и общественные деятели присоединились ко всем поздравлениям в адрес губернатора. «Евгений Владимирович, хочу поздравить Вас с днем рождения. Я рад, что регионом руководит такой яркий, харизматичный и невероятно талантливый человек. Вы мастерски, словно дирижер оркестра, управляете самыми важными процессами в Свердловской области. И звучит это действительно очень стройно. Желаю вам и в дальнейшем также тонко чувствовать настроение свердловчан. Живите в гармонии», — добавил ко всему сказанному председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин.

Евгений Куйвашев и глава «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Евгений Владимирович, знаю Вас уже давно. Ваши энергия и стремление развивать наш регион достойны большого уважения! Я хочу пожелать не сбавлять обороты, а только их наращивать! Большого терпения и сил на политическом поприще! А главное — здоровья Вам и Вашим близким!» — пожелал российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин.

«Уважаемый Евгений Владимирович, поздравляю Вас с днем рождения! Желаю доброго здоровья, сил и терпения. Мы молодежь, будущее за нашим поколением, спасибо, что являетесь для нас достойным примером! Мы с Вами!» — поздравил главу региона вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

«С днем рождения, Евгений Владимирович! Пусть хорошая музыка продолжает быть саундтреком вашего жизненного пути! Оставайтесь романтиком. Удачи, бодрости, легкости и вечной молодости!» — пожелал бывший лидер группы «Смысловые Галлюцинации», поэт, музыкант, продюсер Сергей Бобунец.

Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Деловой блок также пожелал всего самого доброго руководителю Среднего Урала. Руководитель компании «Т Плюс» Денис Паслер легко откликнулся на предложение поздравить Евгения Куйвашева: «С днем рождения, Евгений Владимирович! Вы амбициозный и деятельный руководитель, ставящий своим основным приоритетом благополучие вверенной вам территории Свердловской области и ее жителей. А потому желаю преодолеть все трудности на пути к достижению главной цели — росту качества жизни уральцев! Большого здоровья, энергии, терпения и удачи!».

«Уважаемый Евгений Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Под Вашим руководством Свердловская область достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии. А благодаря таланту руководителя Вы снискали уважение жителей, бизнеса и профессиональных сообществ. Примите искренние пожелания дальнейших успехов, новых побед и свершений во благо Свердловской области. Всего Вам самого доброго, здоровья, счастья и процветания», — поздравил губернатора известный уральский бизнесмен Алексей Бобров.