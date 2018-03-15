Куйвашев попросил жителей присылать ему подарки деньгами на два счета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свой день рождения традиционно решил помочь больным детям. Поэтому он просит присылать ему подарки деньгами.
«Я всех прошу не дарить мне никаких подарков, а вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям. Любую сумму, сколько не жалко. Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и интернете», — написал глава региона на своей странице в Instagram.
День рождения Евгений Куйвашев отмечает 16 марта. Как отмечает губернатор, традиция проведения благотворительной акции в этот день существует уже несколько лет, за это время благодаря собранным деньгам удалось помочь многим детям. В этот раз средства собираются совместно с уральским благотворительным фондом «Мы вместе» для помощи трем детям с серьезными заболеваниями, которым необходимо лечение за границей.
Один из них — Ильнар Ахмадеев, 1 год. У ребенка ретинобластома правого глаза — это агрессивная опухоль, лечение которой возможно в Швейцарии, на что требуется собрать 1,2 миллиона рублей. Второй ребенок — Люба Пермякова, 6 лет, из Красноуфимска. Диагноз: Атрезия (отсутствие) наружных слуховых проходов, двусторонняя тугоухость 3 степени. Редкая болезнь, с лечением которой могут помочь в Калифорнии, его стоимость составляет 1 752 000 рублей.
Наконец, Дима Напольских. У мальчика нейробластома забрюшинного пространства 4 степени, а также энцефалопатия Кинсбурна. Три года назад ребенку была проведена аутологичная трансплантация, после чего началась устойчивая ремиссия, но затем у него произошел инсульт и сейчас ему необходима платная реабилитация стоимостью 205 тысяч рублей. «Да, к сожалению, у отечественной государственной медицины не всегда есть возможность помочь всем, кто нуждается. Поэтому бывает необходима помощь общества», — отмечает глава региона.
Реквизиты для перечисления средств:
Для рублевых перечислений:
Благотворительный детский фонд «МЫ ВМЕСТЕ»
ИНН: 6670210124 КПП: 667101001
Местонахождение: РФ 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13.
тел/факс: (343) 216-35-32; 8 922 11 50 777
р/счет: 40703810962130000025, кор/счет: 30101810900000000795
в КБ «Уральский Банк Реконструкций и Развития» (ПАО) г. Екатеринбург, БИК: 046577795
ОКПО: 86191506; ОКАТО 65401373000; ОКТМО 65701000; ОКОГУ 61300; ОКФС 50
ОКПФ 88; ОКВЭД 65.2 65.23
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