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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Челябинской области
15:37  16 марта 2018 0

В Челябинске вывалился кусок стены жилого дома. ФОТО, ВИДЕО

Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, спасатель, мчс
Пострадавших, по первым сообщениям, нетФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске частично разрушился пятиэтажный жилой дом. ЧП произошло в Ленинском районе по адресу Копейское шоссе, 8а. Сейчас идет сбор информации по инциденту, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области.

По сообщению очевидцев, на уровне второго этажа вывалился наружу кусок стены, отделяющий подъезд от улицы. Образовавшееся отверстие сравнительно невелико, но место ЧП оградили лентой. По предварительным данным, угрозы дальнейшего разрушения конструкции нет. Нет и опасности для жителей ветхоаварийки: в доме еще остаются жильцы, но большую часть уже успели расселить.

«Сейчас заселены еще четыре из 16 квартир дома. Никто из жильцов и прохожих в ходе происшествия не пострадал. По факту обрушения конструкций аварийного дома начата проверка, уточнили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Ранее, как сообщало «URA.RU», по соседству развалился другой ветхоаварийный дом. Двухэтажка по Копейскому шоссе, 14 буквально рассыпалась, напугав грохотом прохожих и местных жителей. Строение также было аварийным, и к моменту разрушения в нем уже никто не жил.

Видео: «31 канал», Челябинск

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
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