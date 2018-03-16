В Челябинске частично разрушился пятиэтажный жилой дом. ЧП произошло в Ленинском районе по адресу Копейское шоссе, 8а. Сейчас идет сбор информации по инциденту, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области.
По сообщению очевидцев, на уровне второго этажа вывалился наружу кусок стены, отделяющий подъезд от улицы. Образовавшееся отверстие сравнительно невелико, но место ЧП оградили лентой. По предварительным данным, угрозы дальнейшего разрушения конструкции нет. Нет и опасности для жителей ветхоаварийки: в доме еще остаются жильцы, но большую часть уже успели расселить.
«Сейчас заселены еще четыре из 16 квартир дома. Никто из жильцов и прохожих в ходе происшествия не пострадал. По факту обрушения конструкций аварийного дома начата проверка, уточнили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.
Ранее, как сообщало «URA.RU», по соседству развалился другой ветхоаварийный дом. Двухэтажка по Копейскому шоссе, 14 буквально рассыпалась, напугав грохотом прохожих и местных жителей. Строение также было аварийным, и к моменту разрушения в нем уже никто не жил.
Видео: «31 канал», Челябинск