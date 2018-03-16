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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Челябинской области
18:05  16 марта 2018 0

В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами. ФОТО

Сначала полыхнуло под капотомФото: паблик «Подслушано ЧМЗ (Official)», «ВК»

В Челябинске дотла выгорело маршрутное такси. Инцидент произошел 16 марта около 16 часов в Металлургическом районе южноуральской столицы.

«Это было на улице Черкасской, не доезжая до торгового комплекса „Невский“. Я проезжал мимо примерно в 16:15, пожарные уже заканчивали работать, — рассказал „URA.RU“ глава Ассоциации рекламных компаний и агентств Челябинска Олег Гришанков. — Рядом стояла „Скорая“, но пострадавших вроде бы нет». Последнее подтвердили и в МЧС: четыре пассажира успели покинуть салон, прежде чем микроавтобус охватило пламя.

Движение в районе ЧП было несколько затруднено из-за работы экстренных служб и ГИБДД, но не критично. Сейчас причины и обстоятельства происшедшего выясняют в полиции и МЧС.

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Фото: паблик «Подслушано ЧМЗ (Official)», «ВК»

Как сообщало «URA.RU», ранее схожий инцидент произошел в Магнитогорске. Пассажиры и водитель при этом не пострадали.

Владимир Васин
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