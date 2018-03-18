Уже четверть избирателей Прикамья пришла на избирательные участки

На нынешних президентских выборах пермяки проявляют большую активность, чем в 2012 году, отмечают в краевом избиркоме. Явка на выборах президента в Пермском крае на 12.00 местного времени составила 25,13%. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.
Эксперты говорят, что по явке на 12.00 можно спрогнозировать финальную. В марте 2012 года итоговая явка в регионе была выше полуденной в 3,61 раза. Роскомнадзор запрещает СМИ давать прогнозы по явке, но наши читатели в поисках информации и без нас смогут умножить эти данные.
На территории Пермского края работают 1844 избирательных участка, количество зарегистрированных избирателей — более 2 миллионов.
Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).