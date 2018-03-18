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13:26  18 марта 2018 0

Уже четверть избирателей Прикамья пришла на избирательные участки

Подведение итогов голосования на участке с установленными КОИБ-2010. Пермь, коиб, выборы 2017
На нынешних президентских выборах пермяки проявляют большую активностьФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На нынешних президентских выборах пермяки проявляют большую активность, чем в 2012 году, отмечают в краевом избиркоме. Явка на выборах президента в Пермском крае на 12.00 местного времени составила 25,13%. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

Эксперты говорят, что по явке на 12.00 можно спрогнозировать финальную. В марте 2012 года итоговая явка в регионе была выше полуденной в 3,61 раза. Роскомнадзор запрещает СМИ давать прогнозы по явке, но наши читатели в поисках информации и без нас смогут умножить эти данные.

На территории Пермского края работают 1844 избирательных участка, количество зарегистрированных избирателей — более 2 миллионов.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Наталья Володина
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