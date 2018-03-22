Пермскую УФАС обвинили в коррупционном сговоре с депутатом

19:24 22 марта 2018 0

Антимонопольщиков обвинили в нарушении закона о конкуренции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурсный управляющий Мартин Мартиросян утверждает, что пермское УФАС незаконно пыталось отменить результаты торгов на лесной участок в 11 тысяч гектаров. Это было сделано с целью организовать повторный аукцион, чтобы земля досталась нужному участнику за меньшие деньги.

Предметом торгов, проводимых еще в 2017 году, стала уступка права аренды лесного участка. По словам конкурсного управляющего, после объявления о сборе заявок для участия в торгах к нему в офис приехал депутат Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края Денис Теплоухов и предложил решить вопрос в пользу своей фирмы. «В ответ я предложил ему зарегистрироваться на электронной торговой площадке в качестве участника и получить желаемый участок за лучшую цену. Тем самым от незаконного предложения я отказался», — рассказал «URA.RU» Мартин Мартиросян. В том же разговоре молодой парламентарий якобы пригрозил своим влиянием и связями в УФАС.

Согласно документации, начальная цена торгов составляла чуть менее 8,5 миллиона рублей. ООО «ТК Кортес», чьим совладельцем является Денис Теплоухов, проиграло торги, предложив максимальную цену в 18 миллионов рублей. Но подписать сделку ООО «Строитель», предложившим 28 миллионов рублей, тогда не удалось, так как в дело вмешались антимонопольщики. Жалоба на неправильное проведение торгов поступила в УФАС от ООО «ТК Кортес». Она была признана обоснованной, что стало причиной повторного проведения конкурса. В действиях антимонопольной службы конкурсный управляющий усмотрел коррупционную составляющую, о чем незамедлительно сообщил в прокуратуру.

«Обстоятельства произошедшего говорят о договоренности между пермским УФАС и проигравшим предпринимателем. При новых торгах Денис Теплоухов имел возможность влиять на их проведение, так как ему были бы известны другие участники процедуры», — прокомментировал ситуацию конкурсный управляющий Мартин Мартиросян. Впрочем, прокуратура противоправных действий в данном деле не усмотрела и предложила сторонам урегулировать вопрос в арбитраже.

Арбитражный суд Пермского края 13 февраля, рассмотрев дело, встал на сторону конкурсного управляющего и отменил решение пермского УФАС об отмене результатов торгов. В самом антимонопольном ведомстве комментировать ситуацию отказались, назвав обвинения Мартиросяна попыткой давления и дезинформацией. Также в ведомстве сообщили, что ими подана апелляционная жалоба. На момент публикации связаться с депутатом Теплоуховым не удалось, он не брал трубку.