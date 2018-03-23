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23 марта 2018
22 марта 2018
04:57  23 марта 2018 0

Глава УФАС Дагестана брал взятки швейцарскими часами и охотничьими ружьями

Приговор убийцам владельца ресторана СССР. Екатеринбург, наручники, арест, задержание, заключение, срок
Кубасая Кубасаева подозревают в получении взятки на общую сумму более 3 миллионов рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борьба с коррупцией в Дагестане продолжается. На этот раз следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Дагестану Кубасая Кубасаева: он подозревается в получении взяток на общую сумму более трех миллионов рублей.

Согласно версии следователей, в период с 2013-го по 2015-й год Кубасаев получал от главы дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика — застройщика» взятки в виде денег, а также швейцарских часов и охотничьего ружья. В свою очередь, чиновник не мешал компании проводить аукционы на право заключения государственных контрактов, передает RT.

Главу УФАС уже задержали, а также предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу. Помимо этого, Следственный комитет России намерен проверить причастность Кубасаева к другим коррупционным преступлениям.

Напомним, ранее в республике Дагестан задержали силовиков и высокопоставленных членов правительства. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по республике полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров был задержан по подозрению в финансовых махинациях. Также задержали заместителя главы дагестанской таможни Араза Галимова по подозрению в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу. Помимо них, были задержаны экс-премьер, а также двое его замов, министр образования, мэр и главный архитектор Махачкалы. Российский лидер Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.

Александр Черноскутов
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