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23 марта 2018
Главные новости Москвы
21:24  23 марта 2018 1

Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого. «Закричал он и начал меня харрасить»

Слепаков порадовал аудиторию Facebook яркой историейФОТО: Wikipedia.org

Российский юморист Семен Слепаков рассказал о «домогательствах» со стороны депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. По признаю артиста, пять лет назад парламентарий буквально потребовал от него провести корпоратив, посвященный дню рождения супруги.

Историю своего знакомства с депутатом Слепаков подробно изложил на своей странице в Facebook. По его словам, Слуцкий позвонил ему в разгар рабочего дня и в ультимативной форме потребовал приехать для беседы. «Леонид Эдуардович обрушился на меня как лавина. „Привет, Семен!“, — закричал он и начал меня харрасить. Он харрасил меня рассказами о том, как летал в Азербайджан к Ильхаму Алиеву, о близкой дружбе с Рамзаном Кадыровым, о том, что в любую секунду может позвонить Шувалову, о том, что только что он получил смску от Патрушева… Я не понимал, что происходит», — пишет Слепаков.

Слуцкий настойчиво попросил Слепакова стать ведущим на дне рождения жены. Выяснилось, что парламентарий остановил свой выбор на Слепакове из-за его «внешнего сходства» с Иваном Ургантом, проводившим семейные мероприятия Слуцких в предыдущие годы. Несмотря на давление, Слепаков отказался вести торжество, чем несказанно огорчил Слуцкого. Проспорив полчаса, собеседники сошлись на том, что юморист найдет ведущего для праздника, договорится с ним о скидке и бесплатно проконтролирует подготовку к мероприятию.

«Я шел и думал: почему, имея таких специалистов по международной политике, Россия до сих пор не отстояла свои интересы по всем болезненным вопросам, не вошла в НАТО, не заставила Америку уничтожить весь свой ядерный потенциал и вообще не достигла мирового господства? Эта мысль мучает меня уже пять лет», — заключил Слепаков.

Напомним, что скандал вокруг Леонида Слуцкого разразился после того, как ряд сотрудниц российских СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах. В ответ на это Слуцкий заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Комиссия Госдумы по этике нашла оснований для лишения парламентария депутатского мандата. После этого РБК, «Коммерсант», «Эхо Москвы» и ряд других российских СМИ объявили Госдуме бойкот.

Сергей Макеев
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