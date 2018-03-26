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Главные новости Пермского края
13:45  26 марта 2018 0

Виновник страшной аварии со «скорой» в Перми попросил прощения у родственников погибшей

Водитель и пассажиры «скорой» пострадалиФОТО: Евгений Фридман, Facebook

Пермский суд оставил 24-летнего таксиста, обвиняемого в смертельном ДТП со скорой помощью, под домашним арестом. Ранее о заключении молодого человека под стражу ходатайствовал прокурор. Водитель Александр пояснил местным СМИ обстоятельства страшной трагедии, произошедшей рано утром 12 марта в центре Перми.

Lada Vesta, за рулем которой был Александр, врезалась в машину скорой помощи. В результате один человек погиб, четверо пострадали. «В тот день я мало спал — в последнее время была бессонница, по личным причинам. Много думал. Переживал за родных и близких», — пояснил Александр порталу 59.ru. В момент аварии с ним в машине было двое друзей — Садам и Кристина. Девушка погибла на месте. «Я виню себя, что так получилось, что посадил ее к себе в машину… Я прошу прощения у родителей Кристины», — отметил он.

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При этом водитель пояснил, что до аварии пытался избежать встречи с инспекторами ГИБДД, потому что еще не успел оформить страховку, кроме того, у него были неоплаченные штрафы. «Я боялся, что, если меня остановят, я действительно окажусь под арестом. У меня маленький ребенок, я помогаю, как могу. Кручусь. Младшая сестра, которая учится в техникуме, со мной живет, тоже ей помогаю», — пояснил пермяк. Увидев в зеркале заднего вида патрульную машину, Александр нажал педаль газа, выехал на красный свет и не успел затормозить перед «скорой». «Я сам был в шоке. Я не успел уйти влево. Там сыграла и скорость, и масса машины», — признается виновник ДТП. После столкновения Александр признался, что испугался, вылез из машины и убежал. Потом, однако, сам пришел в полицию.

Как ранее писало «URA.RU», в пермской аварии погибла 17-летняя пассажирка Lada Vesta, еще один пассажир пострадал. Также получили травмы водитель скорой помощи, два медика и пациентка, которую везли в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ближайшие два месяца виновник ДТП проведет под домашним арестом. Молодому человеку разрешено гулять во дворе по два часа в день и общаться с матерью, сестрой и следователем.

Наталья Михалева
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