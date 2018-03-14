Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видео ДТП в центре города 12 марта. Судя по кадрам, авария стала результатом погони, проходившей в духе американских боевиков: на огромных скоростях и с полицейской машиной на хвосте.
«Скорая» выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на красный свет его на большой скорости проезжала Lada, водитель которой в последний момент попытался уйти от столкновения, но не успел. От удара машину медпомощи закрутило вокруг своей оси, из-под капота разлетелись части двигателя, а легковую выбросило за пределы видимости камеры. Следом в кадре появляется несущаяся машина ГИБДД, которая гналась за нарушителем с включенными сигналами.
Жуткое ДТП произошло 12 марта. В аварии пострадало шесть человек, в том числе водитель «скорой», два медика, пациентка и две пассажирки «Лады», одна из которых на следующий день скончалась в больнице. Виновник аварии с места происшествия скрылся, полиция смогла его задержать лишь через 12 часов.