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Главные новости Пермского края
12:22  14 марта 2018 1

Камеры сняли шокирующее ДТП со «скорой» в Перми. ВИДЕО

ДТП. Аварии. Челябинск., скорая помощь
«Скорая» выехала на перекресток на зеленый сигнал светофораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видео ДТП в центре города 12 марта. Судя по кадрам, авария стала результатом погони, проходившей в духе американских боевиков: на огромных скоростях и с полицейской машиной на хвосте.

«Скорая» выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на красный свет его на большой скорости проезжала Lada, водитель которой в последний момент попытался уйти от столкновения, но не успел. От удара машину медпомощи закрутило вокруг своей оси, из-под капота разлетелись части двигателя, а легковую выбросило за пределы видимости камеры. Следом в кадре появляется несущаяся машина ГИБДД, которая гналась за нарушителем с включенными сигналами.

Жуткое ДТП произошло 12 марта. В аварии пострадало шесть человек, в том числе водитель «скорой», два медика, пациентка и две пассажирки «Лады», одна из которых на следующий день скончалась в больнице. Виновник аварии с места происшествия скрылся, полиция смогла его задержать лишь через 12 часов.

Виктор Жуков
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