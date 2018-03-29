Стартовал суд по делу барда Новикова и «Бухты Квинс»

В Кировском суде Екатеринбурга начался процесс по делу обманутых пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Судят Ларису Ассонову, подельницу барда Александра Новикова и бывшего заместителя министра экономики свердловской области Михаила Шилиманова.
Дело Ассоновой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием и дала показания на подельников, поэтому на скамье подсудимых пока только она. Между тем сам Александр Новиков, работающий художественным руководителем екатеринбургского Театра эстрады, еще с октября 2017 года не появлялся в Екатеринбурге. С разрешения следователя СКР он поехал в Москву, чтобы выступить на своем юбилейном концерте, и под предлогом болезни с тех пор не возвращается на Урал, где его ждет суд.
Лариса Ассонова в декабре 2017 года уже была приговорена к трем годам колонии за попытку хищения земельного участка Александра Новикова. Теперь новый суд — ее обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков поселка «Бухта Квинс».
Как ранее сообщало «URA.RU», Александр Новиков, Михаил Шилиманов и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». По версии следствия, деньги, поступавшие от пайщиков, перечислялись на расчетные счета фирм, не имеющих отношения к стройке, после чего обналичивались. Пострадавших около 60 человек, выведенная сумма — порядка 50 млн рублей.
Ассонова заявила, что не успела подготовиться к процессу. «Объявлен перерыв, заседание перенесено на 18 апреля», — сообщили «URA.RU» в Кировском суде Екатеринбурга. Буквально на днях было озвучено заявление Новикова, что документации по «Бухте Квинс» больше нет — все бумаги сгорели в его коттедже 6 февраля 2018 года.