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29 марта 2018
11:11  29 марта 2018 0

Стартовал суд по делу барда Новикова и «Бухты Квинс»

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Назвавшись больным, Новиков с осени прошлого года не появляется на УралеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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В Кировском суде Екатеринбурга начался процесс по делу обманутых пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Судят Ларису Ассонову, подельницу барда Александра Новикова и бывшего заместителя министра экономики свердловской области Михаила Шилиманова.

Дело Ассоновой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием и дала показания на подельников, поэтому на скамье подсудимых пока только она. Между тем сам Александр Новиков, работающий художественным руководителем екатеринбургского Театра эстрады, еще с октября 2017 года не появлялся в Екатеринбурге. С разрешения следователя СКР он поехал в Москву, чтобы выступить на своем юбилейном концерте, и под предлогом болезни с тех пор не возвращается на Урал, где его ждет суд.

Лариса Ассонова в декабре 2017 года уже была приговорена к трем годам колонии за попытку хищения земельного участка Александра Новикова. Теперь новый суд — ее обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков поселка «Бухта Квинс».

Как ранее сообщало «URA.RU», Александр Новиков, Михаил Шилиманов и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». По версии следствия, деньги, поступавшие от пайщиков, перечислялись на расчетные счета фирм, не имеющих отношения к стройке, после чего обналичивались. Пострадавших около 60 человек, выведенная сумма — порядка 50 млн рублей.

Ассонова заявила, что не успела подготовиться к процессу. «Объявлен перерыв, заседание перенесено на 18 апреля», — сообщили «URA.RU» в Кировском суде Екатеринбурга. Буквально на днях было озвучено заявление Новикова, что документации по «Бухте Квинс» больше нет — все бумаги сгорели в его коттедже 6 февраля 2018 года.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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