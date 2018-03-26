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26 марта 2018
25 марта 2018
22:22  26 марта 2018 4

Новиков заявил, что вся документация «Бухты Квинс» сгорела в коттедже

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Бард сделал заявление после вывода спасателей о поджогеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Обвиняемый в мошенничестве с деньгами пайщиков «Бухты Квинс» бард Александр Новиков заявил, что вся документация по проекту погибла при пожаре в коттедже. По его словам, бумаги хранились вместе с портянками рабочих в подсобном строении.

Сам пожар произошел еще в феврале. На территории коттеджного поселка сгорел коттедж, который, как считалось, принадлежавший барду. Сегодня представители МЧС заявили, что причиной возгорания стал поджог.

«Несмотря на то, что ни к сгоревшему помещению, ни к отряду погорельцев не имею ни малейшего отношения, не могу остаться от события в стороне. Строение принадлежит застройщику „Бухты Квинс“, строительной компании ООО „ЭлитСтрой“. По сведениям из компании, в нем хранилась, кроме портянок и телогреек, еще техническая документация строящихся объектов, в том числе и домов „Бухты Квинс“», — заявил Новиков на своей странице в Facebook.

Вместе с тем он заверил, что, несмотря на потерю документов, строительство всех домов «Бухты Квинс» завершено и скоро здания будут введены в эксплуатацию.

В настоящее время в отношении Новикова расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Следователи пытаются выяснить причины, по которым коттеджный поселок «Бухта Квинс» не был достроен вовремя.

Игорь Чукреев
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