Новиков заявил, что вся документация «Бухты Квинс» сгорела в коттедже

Обвиняемый в мошенничестве с деньгами пайщиков «Бухты Квинс» бард Александр Новиков заявил, что вся документация по проекту погибла при пожаре в коттедже. По его словам, бумаги хранились вместе с портянками рабочих в подсобном строении.
Сам пожар произошел еще в феврале. На территории коттеджного поселка сгорел коттедж, который, как считалось, принадлежавший барду. Сегодня представители МЧС заявили, что причиной возгорания стал поджог.
«Несмотря на то, что ни к сгоревшему помещению, ни к отряду погорельцев не имею ни малейшего отношения, не могу остаться от события в стороне. Строение принадлежит застройщику „Бухты Квинс“, строительной компании ООО „ЭлитСтрой“. По сведениям из компании, в нем хранилась, кроме портянок и телогреек, еще техническая документация строящихся объектов, в том числе и домов „Бухты Квинс“», — заявил Новиков на своей странице в Facebook.
Вместе с тем он заверил, что, несмотря на потерю документов, строительство всех домов «Бухты Квинс» завершено и скоро здания будут введены в эксплуатацию.
В настоящее время в отношении Новикова расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Следователи пытаются выяснить причины, по которым коттеджный поселок «Бухта Квинс» не был достроен вовремя.