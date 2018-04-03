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03 апреля 2018
02 апреля 2018
10:56  03 апреля 2018 0

Трудовым мигрантам придется уехать из Екатеринбурга на время ЧМ-2018

Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, гастрабайтеры, строители, мигранты, рабочие, разнорабочие, гастарбайтеры
Трудовые мигранты летом отправятся в областьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Трудовым мигрантам из Таджикистана на время проведения чемпионата мира по футболу рекомендуют не приезжать в Екатеринбург. Такое негласное распоряжение существует в таджикской диаспоре.

«Это ни в коем случае не ущемление прав мигрантов. В данном случае мы отталкиваемся от повышенных требований безопасности на чемпионате. К сожалению, не у всех приезжающих мигрантов есть регистрация. В городе будет куда больше полицейских, которые будут проверять документы у всех, кого сочтут подозрительными. Поэтому, чтобы не нагнетать ситуацию, такая рекомендация есть», — пояснил «URA.RU» председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

Как стало известно «URA.RU», вместо Екатеринбурга мигранты будут уезжать на заработки в города области. По разным оценкам, Свердловскую область посещают от 100 до 200 тысяч работников из Таджикистана.

Данил Бардин
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