09 июня 2025

Пилотов «Уральских авиалиний» ослепили прямо во время полета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет направлялся из Антальи в Москву
Самолет направлялся из Антальи в Москву Фото:

Пилотов самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Антальи в Москву, неизвестные ослепили лазером прямо во время полета. В этот момент судно заходило на посадку. Информация об этом появилась в Telegram.

«При заходе на посадку на высоте 4000 футов доклад экипажа об ослеплении лазером зеленого цвета. Решение продолжать полет на аэродром назначения Москва (Домодедово)», — передает telegram-канал Aviaincident. Это случилось в ночь на 10 июня.

Самолет успешно посадили, однако откуда был лазерный луч, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что ситуации, когда пилоты подвергаются ослеплению лазером, происходят весьма часто. «Попытка ослепления лазером может вызвать у пилотов потерю концентрации и дезориентацию. В данном случае наши коллеги не пострадали и продолжили полет в штатном режиме», — отметили там.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пилотов самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Антальи в Москву, неизвестные ослепили лазером прямо во время полета. В этот момент судно заходило на посадку. Информация об этом появилась в Telegram. «При заходе на посадку на высоте 4000 футов доклад экипажа об ослеплении лазером зеленого цвета. Решение продолжать полет на аэродром назначения Москва (Домодедово)», — передает telegram-канал Aviaincident. Это случилось в ночь на 10 июня. Самолет успешно посадили, однако откуда был лазерный луч, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что ситуации, когда пилоты подвергаются ослеплению лазером, происходят весьма часто. «Попытка ослепления лазером может вызвать у пилотов потерю концентрации и дезориентацию. В данном случае наши коллеги не пострадали и продолжили полет в штатном режиме», — отметили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...