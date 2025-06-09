Пилотов «Уральских авиалиний» ослепили прямо во время полета

Пилотов самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Антальи в Москву, неизвестные ослепили лазером прямо во время полета. В этот момент судно заходило на посадку. Информация об этом появилась в Telegram.
«При заходе на посадку на высоте 4000 футов доклад экипажа об ослеплении лазером зеленого цвета. Решение продолжать полет на аэродром назначения Москва (Домодедово)», — передает telegram-канал Aviaincident. Это случилось в ночь на 10 июня.
Самолет успешно посадили, однако откуда был лазерный луч, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что ситуации, когда пилоты подвергаются ослеплению лазером, происходят весьма часто. «Попытка ослепления лазером может вызвать у пилотов потерю концентрации и дезориентацию. В данном случае наши коллеги не пострадали и продолжили полет в штатном режиме», — отметили там.
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