Спасателям удалось вытащить водителя, которого зажало в кабине перевернувшегося грузовика на Екатеринбургской кольцевой дороге. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Спасли. Пять часов был зажат», — рассказал собеседник. Также сообщается, что во время спасательной операции мужчина был в сознании, медики ставили ему капельницы.
Другие очевидцы сообщают, что перевернувшийся грузовик готовятся поднимать, чтобы освободить проезжу часть. Ранее его пытались переместить с помощью крана, но из-за слишком большого веса сделать это не удалось.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав Свердловской области о состоянии пострадавшего водителя. Ответ ожидается.
Грузовик с бетоном перевернулся вечером 10 июня. Из-за этого на ЕКАД выстроилась пробка.
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