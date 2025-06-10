Спасатели достали водителя, зажатого в кабине перевернувшегося грузовика на ЕКАД. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасательная операция длилась около пяти часов
Спасательная операция длилась около пяти часов Фото:

Спасателям удалось вытащить водителя, которого зажало в кабине перевернувшегося грузовика на Екатеринбургской кольцевой дороге. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Спасли. Пять часов был зажат», — рассказал собеседник. Также сообщается, что во время спасательной операции мужчина был в сознании, медики ставили ему капельницы.

Другие очевидцы сообщают, что перевернувшийся грузовик готовятся поднимать, чтобы освободить проезжу часть. Ранее его пытались переместить с помощью крана, но из-за слишком большого веса сделать это не удалось.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав Свердловской области о состоянии пострадавшего водителя. Ответ ожидается.

Грузовик с бетоном перевернулся вечером 10 июня. Из-за этого на ЕКАД выстроилась пробка.

Кадры с места аварии
Кадры с места аварии
Фото:

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Спасателям удалось вытащить водителя, которого зажало в кабине перевернувшегося грузовика на Екатеринбургской кольцевой дороге. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Спасли. Пять часов был зажат», — рассказал собеседник. Также сообщается, что во время спасательной операции мужчина был в сознании, медики ставили ему капельницы. Другие очевидцы сообщают, что перевернувшийся грузовик готовятся поднимать, чтобы освободить проезжу часть. Ранее его пытались переместить с помощью крана, но из-за слишком большого веса сделать это не удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав Свердловской области о состоянии пострадавшего водителя. Ответ ожидается. Грузовик с бетоном перевернулся вечером 10 июня. Из-за этого на ЕКАД выстроилась пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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