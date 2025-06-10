Инспекторы ДПС регулируют движение на участке
На Екатеринбургской кольцевой автодороге с 58-го по 62-й километр выстроилась пробка из-за перевернувшегося грузовика Shacman, в кабине которого зажало водителя. Вытаскивать мужчину прибыли экстренные службы, рассказали в Госавтоинспекции.
«Произошло опрокидывание грузового автомобиля Shacman. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии. Водителя зажало в кабине грузовика», — пояснили в ведомстве.
Движение на участке регулируют экипажи ДПС. Правоохранители проводят процессуальные действия.
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