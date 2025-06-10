ЕКАД встал в пробку из-за перевернувшегося грузовика, в котором зажало водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекторы ДПС регулируют движение на участке
Инспекторы ДПС регулируют движение на участке Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге с 58-го по 62-й километр выстроилась пробка из-за перевернувшегося грузовика Shacman, в кабине которого зажало водителя. Вытаскивать мужчину прибыли экстренные службы, рассказали в Госавтоинспекции.

«Произошло опрокидывание грузового автомобиля Shacman. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии. Водителя зажало в кабине грузовика», — пояснили в ведомстве.

Движение на участке регулируют экипажи ДПС. Правоохранители проводят процессуальные действия.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Екатеринбургской кольцевой автодороге с 58-го по 62-й километр выстроилась пробка из-за перевернувшегося грузовика Shacman, в кабине которого зажало водителя. Вытаскивать мужчину прибыли экстренные службы, рассказали в Госавтоинспекции. «Произошло опрокидывание грузового автомобиля Shacman. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии. Водителя зажало в кабине грузовика», — пояснили в ведомстве. Движение на участке регулируют экипажи ДПС. Правоохранители проводят процессуальные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...